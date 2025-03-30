İran-ABD arasında nükleer kriz: Doğrudan görüşmeler reddedildi

Yayınlanma: 30.03.2025 - 16:58

Güncelleme: 30.03.2025 - 16:58

İran’ın ABD’ye ilettiği resmi yanıtta, doğrudan diyalog ihtimalinin geri çevrildiği ancak arabulucular aracılığıyla sürecin sürdürülebileceği ifade edildi.

Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, “Cevapta iki taraf arasında doğrudan müzakereler reddedilse de, dolaylı görüşme yolunun açık olduğuna işaret edildi” dedi.

Tahran’ın mektubunda, İran’ın geçmişte hiçbir zaman doğrudan görüşmeleri ilkesel olarak reddetmediği, ancak ABD’nin verdiği taahhütleri yerine getirmemesinin güven bunalımına yol açtığı vurgulandı.

Mektupta, müzakere sürecinin geleceğinin “Amerikalıların davranışlarına bağlı olacağı” mesajı da dikkat çekti.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, 27 Mart’ta yaptığı açıklamada, Trump’ın İran’ın dini lideri Ali Hamaney’e gönderdiği mektuba Umman aracılığıyla resmi bir yanıt verildiğini duyurdu.

Erakçi, cevabın iki ayrı belge içerdiğini belirtti. İlk belgede İran’ın mevcut küresel gelişmelere bakışı özetlenirken, ikinci belgede Trump’ın mektubunda yer alan önerilere yanıt verildiği kaydedildi.

NE OLMUŞTU?

ABD Başkanı Donald Trump, 7 Mart’ta Truth Social üzerinden yaptığı paylaşımda, İran’ın nükleer programı hakkında müzakere teklifini içeren bir mesajı Hamaney’e ilettiğini açıklamıştı.

Ancak Hamaney, Washington’un yalnızca kendi çıkarlarını gözettiğini savunarak bu teklifi reddetmişti.