ABD'li rapçi, polis kovalamacasında hayatını kaybetti
ABD'li rapçi Young Scooter, 39. doğum gününde memleketi Atlanta'da polis kovalamacası sırasında yaralanarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili otopsi sonucu bekleniyor.
Atlanta polisinin ve Variety'nin haberine göre, Young Scooter adıyla bilinen Kenneth Edward Bailey, doğum günü gecesi Atlanta'nın güneydoğusunda yaşanan bir olayda yaşamını yitirdi.
Polis, Cuma günü William Nye Drive SE'de bir kadının sürüklenerek içeri alındığı ihbarı üzerine olay yerine gitti.
Kapıyı açan bir erkeğin memurların üzerine kapıyı kapattığı bildirildi.
Ardından iki kişinin arka taraftan kaçtığı, bunlardan birinin kaçarken çitlerden atlarken bacağından yaralandığı ve bu kişinin Young Scooter olduğu belirtildi.
OTOPSİ SONUCU BEKLENİYOR
Polis, bu yaralanmanın memurlar tarafından gerçekleştirilmediğini vurgularken, Bailey'nin Grady Marcus travma merkezine kaldırıldığı ve burada yaşamını yitirdiği açıklandı.
Ölüm nedeni için otopsi sonucu bekleniyor.
Young Scooter, Future ve Young Thug gibi isimlerle yaptığı iş birlikleriyle tanınıyordu.
Kodak Black, Juicy J ve Rick Ross gibi sanatçılarla da çalışan Bailey, 2024 yılında Trap's Last Hope adlı son projesini yayınlamıştı.
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