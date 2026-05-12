İran’dan ABD’ye rest: Yüzde 90 zenginleştirme masada

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Sözcüsü Ebrahim Rezaei, ülkeye yönelik yeni bir saldırı gerçekleşmesi halinde İran’ın uranyum zenginleştirme oranını yüzde 90 seviyesine çıkarabileceğini açıkladı.

Silah yapımına uygun seviye olarak değerlendirilen yüzde 90 zenginleştirme ihtimaline ilişkin açıklama, ABD ile İran arasında kırılgan şekilde süren diplomatik temasların geleceğine dair endişeleri artırdı.

Rezaei, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, “İran’a yönelik yeni bir saldırı durumunda seçeneklerden biri yüzde 90 zenginleştirme olabilir. Bunu parlamentoda değerlendireceğiz” ifadelerini kullandı.

İran’ın nükleer programı, son dönemde Tahran ile Washington arasında yürütülen görüşmelerin en tartışmalı başlıklarından biri olmaya devam ediyor.

TRUMP NE DEMİŞTİ?

ABD Başkanı Donald Trump ise pazartesi günü yaptığı açıklamada, İran ile ABD arasında devam eden ateşkesin “yaşam desteğinde” olduğunu söyledi.

Trump, İran’ın sunduğu yeni öneriyi reddettiklerini belirterek diplomatik sürecin halen oldukça kırılgan olduğunu ifade etti.

ABD ve İsrail’in geçen yıl İran’ın nükleer tesislerine yönelik düzenlediği saldırıların ardından Trump, İran’ın nükleer altyapısının “tamamen yok edildiğini” savunmuştu.

Uluslararası değerlendirmelere göre İran’ın elinde yaklaşık 400 kilogram yüzde 60 oranında zenginleştirilmiş uranyum bulunuyor.

Uzmanlar, yüzde 60 seviyesindeki uranyumun teknik olarak yüzde 90 seviyesine çıkarılmasının kısa sürede mümkün olabileceğini belirtiyor.

ABD istihbarat raporlarında da, söz konusu yüksek zenginleştirilmiş uranyum stokunun ortadan kaldırılmaması halinde İran’ın nükleer programının ciddi şekilde yavaşlatılamayacağı değerlendirmesine yer verildiği ifade ediliyor.

GÖRÜŞMELERDE TEMEL ANLAŞMAZLIK

Nükleer program konusu, Şubat sonunda başlayan ABD-İran gerilimini sona erdirmeye yönelik görüşmelerin en kritik başlıklarından biri olarak öne çıkıyor.

Tahran yönetimi, nükleer meselelerin ilerleyen aşamalarda ele alınmasını isterken, Washington ise İran’ın yüksek düzeyde zenginleştirilmiş uranyum stokunu ülke dışına çıkarmasını ve yurt içinde uranyum zenginleştirme faaliyetlerinden vazgeçmesini talep ediyor.