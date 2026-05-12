İran’dan Hürmüz Boğazı hamlesi: Operasyon alanı genişledi

12.05.2026 17:59:00
Güncellenme:
Dış Haberler Servisi
İran, dünya petrol ve sıvılaştırılmış doğalgaz sevkıyatının önemli bölümünün geçtiği Hürmüz Boğazı için dikkat çeken yeni bir askeri tanım yaptı. Devrim Muhafızları’na bağlı yetkililer, boğazın artık yalnızca dar bir geçiş noktası değil, yüzlerce millik “geniş bir operasyon alanı” olarak değerlendirildiğini açıkladı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu’na (IRGC) bağlı yetkililer, Hürmüz Boğazı’nın artık yalnızca dar bir deniz geçişi olarak değil, çok daha geniş kapsamlı bir “operasyon alanı” olarak değerlendirildiğini açıkladı.

Açıklama, İran’ın ABD ve İsrail ile yaşadığı gerilimin ardından Körfez’de askeri etki alanını genişlettiği yorumlarına neden oldu.

Devlete yakın Fars Haber Ajansı’na konuşan IRGC Deniz Kuvvetleri Siyasi İşler Başkan Yardımcısı Mohammad Akbarzadeh, Hürmüz Boğazı’nın tanımının değiştiğini belirtti.

Akbarzadeh, geçmişte Hürmüz Boğazı’nın yalnızca Hürmüz ve Hengam adaları çevresindeki sınırlı alan olarak görüldüğünü ancak artık bu yaklaşımın değiştiğini söyledi.

İranlı yetkili, boğazın doğuda Cask kentinden batıda Siri Adası’na kadar uzanan geniş bir stratejik bölge olarak tanımlandığını ifade etti.

İran basınında yer alan haberlere göre, daha önce yaklaşık 20-30 mil olarak değerlendirilen operasyon alanı artık 200 ila 300 mil genişliğinde kabul ediliyor.

Tasnim Haber Ajansı, yeni tanımlanan bölgenin “tam bir hilal” oluşturduğunu yazdı.

YENİ ASKERİ HARİTALAR YAYIMLANDI

Bu genişleme, İran’ın son aylarda yaptığı ikinci kapsamlı askeri alan değişikliği olarak değerlendiriliyor.

IRGC Deniz Kuvvetleri, 4 Mayıs’ta yayımladığı haritada, Birleşik Arap Emirlikleri’nin Umman Körfezi kıyıları boyunca uzanan yeni bir kontrol alanı tanımlamıştı.

Söz konusu alanın İran’daki Mübarek Dağı ile BAE’nin Füceyre Emirliği arasında başlayıp, İran’ın Kiş Adası ile BAE’nin Umm el-Kayveyn Emirliği arasında uzandığı belirtilmişti.

Son açıklamanın ise bu etki alanını daha da genişlettiği değerlendiriliyor.

Hürmüz Boğazı, dünya petrol ve sıvılaştırılmış doğalgaz sevkiyatının yaklaşık beşte birinin geçtiği en önemli enerji koridorlarından biri olarak kabul ediliyor.

Suudi Arabistan, Irak ve Katar gibi Körfez ülkelerinin enerji ihracatının büyük bölümü bu geçiş hattı üzerinden gerçekleştiriliyor.

Bu nedenle İran’ın boğaza ilişkin askeri tanımını genişletmesi, küresel enerji güvenliği ve deniz ticareti açısından dikkatle izleniyor.

İran’ın açıklaması, son dönemde ABD ve İsrail ile yaşanan askeri gerilimin ardından geldi.

