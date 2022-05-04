İran: İHA yeteneğimiz kırmızı çizgimizdir

04 Mayıs 2022 Çarşamba, 14:37

İran İslami Şura Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu üyesi Hüseyin Maliki, İRNA’ya verdiği röportajda ABD’nin İran’ın İHA yeteneğine yaptırım uygulama kararına ilişkin açıklamada bulundu.

Hüseyin Maliki, İsrail'in birçok alanda güvenlik açığının bulunduğunu belirterek, “Son günlerde İsrail, Filistin'de iki İHA’nın uçtuğunu görünce tüm imkanlarını söz konusu İHA’ların hangi ülkeye ait olduğu doğrultusunda kullanmaya başladı. İsrail'in güvenlik açığı o kadar fazla ki, İran’ın İHA gücünden bile hemen tehlike sezip İran’ın İHA ve SİHA gücünün bölge için bir tehlike olduğunu göstermeye çalışıyor ancak yine başaramayacaklar” dedi.

Maliki, ABD’nin uluslararası gelişmelere yönelik tutum sergilemekte kararsız olduğunu belirterek “Ukrayna gelişmeleri dikkate alındığında ABD’nin bölge gelişmelerine yönelik tutumları ve kararları tamamen karışmış bir vaziyette. Öte yandan ABD, İsrail'in İslami ülkelerdeki yaramazlıklarından dolayı bu rejimi katı bir şekilde desteklememesi gerektiğini düşünüyor ve bir şekilde kendini konumunu sabitleme uğraşı gösteriyor” diye konuştu.

Maliki ayrıca, “ABD’nin, İran’a yaptırım uyguladığı her alanda, kesinlikle İran’ın o alandaki gücü ve ABD’nin zaafı belirlenir” dedi.

'İHA GÜCÜMÜZ KIRMIZI ÇİZGİMİZDİR'

Hüseyin Maliki, İran'ın İHA çalışmalarına değinerek “İran’ın İHA ve SİHA gücü müzakere edilemez ve İran’ın kırmızı çizgilerinden sayılıyor. ABD, İran’ın İHA ve SİHA gücüne yaptırım uyulamaya dair kullandıkları tekniklerin artık kullanma tarihinin geçtiğini ve boş bahanelerden ötürü bu meselenin hakkında kimseyle müzakere etmeyeceğimizi bilsinler” dedi.

Maliki, savunma alanında taviz verilmeyeceğini belirterek, “Moskova ziyaretinde Rus yetkililere de İran’ın savunma gücünün müzakere konusu olmayacağını ve İran'ın ülkenin güvenliğini ve ulusal çıkarlarını temin etme konusundaki tutumlarında taviz vermeyeceğini belirttik” diye konuştu.