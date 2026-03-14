İran Meclisi Ulusal Güvenlik Komisyonu Başkanı Azizi: 'Ukrayna meşru hedefimiz haline geldi'

14.03.2026 15:23:00
Güncellenme:
Dış Haberler Servisi
İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı, Ukrayna'nın İsrail'e insansız hava aracı desteği vermesi nedeniyle hedefleri olacağını duyurdu.

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, İsrail'e insansız hava aracı (İHA) desteği veren Ukrayna'nın İran'a karşı "fiilen savaşa dahil olarak meşru hedef olduğunu" söyledi.

Azizi, sosyal medya platformu X'teki hesabı üzerinden paylaştığı mesajında, "Başarısız Ukrayna, İsrail rejimine insansız hava aracı desteği sağlayarak, fiilen savaşa dahil olmuş ve Birleşmiş Milletler Şartı'nın 51. maddesi uyarınca tüm topraklarını İran için meşru bir hedef haline getirmiştir" ifadelerini kullandı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, İran'a karşı bölgeye İHA ve uzman ekip gönderdiklerini duyurmuştu.

İran'dan 'Abraham Lincoln' açıklaması: 'Etkisiz hale getirildi, kaçmak zorunda kaldı' İran Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Ebulfazl Şikarçi, ABD'nin bölgedeki USS Abraham Lincoln uçak gemisinin etkisiz hale getirildiğini ve operasyonel menzilden kaçtığını iddia etti.
Hamas’tan İran’a çağrı: Komşu ülkeler hedef alınmasın Hamas, İran’ın İsrail ve ABD’ye karşı kendini savunma hakkını desteklediğini açıklarken, Tahran yönetimine bölgedeki gerilimin büyümemesi için komşu ülkeleri hedef almaktan kaçınma çağrısında bulundu.
Kritik karar İran'ın gündeminde: Hürmüz için dolar yerine 'yuan' şartı gelebilir! İran'ın Hürmüz Boğazı’ndan geçecek petrol tankerleri için ödemelerin ABD doları yerine Çin yuanı ile yapılması şartıyla sınırlı geçişe izin vermeyi değerlendirdiği belirtiliyor.