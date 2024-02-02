Reuters'tan flaş iddia: İran, Suriye'den asker çekiyor... Yerine kim geliyor?

Yayınlanma: 02.02.2024 - 14:19

Güncelleme: 02.02.2024 - 14:23

Reuters'a konuşan İranlı kaynaklar, İran'ın üst düzey subaylarını Suriye'den çekme kararının kısmen bölgede patlak verebilecek bir çatışmaya çekilmekten kaçınmasından kaynaklandığını söyledi.

Kaynaklar ayrıca, Tahran'daki bazı radikal isimlerin, İsrail'e yönelik misilleme talep ettiğini; Tahran yönetiminin, İran'ın etki alanının önemli bir parçası olan Suriye'yi tamamen terk etme niyetinde olmadığını kaydetti.

İranlı üst düzey bir güvenlik yetkilisi, üst düzey İranlı komutanların düzinelerce orta rütbeli subay ile birlikte Suriye'den ayrıldığını ve bunun, "askeri varlığın sınırlandırılması" olarak nitelendirdiğini söyledi.

"OPERASYONLAR UZAKTAN SÜRECEK"

Kaynaklardan üçü, Suriye operasyonlarının Hizbullah'ın yardımıyla uzaktan yönetileceğini belirtti.

Şu ana kadarki değişikliklerin operasyonlar üzerinde bir etkisi olmadığını, askeri varlığın küçülmesinin "Tahran'ın İsrail-Gazze savaşına çekilmemesine yardımcı olacağını" ifade eden kaynaklar, Suriye güvenlik güçlerinden gelen bilgi sızıntılarının son saldırılarda rol oynadığına dair endişelerini dile getirdiğini söyledi.

İran'a yakın bir başka bir kaynak ise halen Suriye'de bulunanların ofislerini terk ettiklerini ve gözden uzak durduklarını ifade ederek, "İranlılar Suriye'yi terk etmeyecekler, ancak varlıklarını ve hareketlerini büyük ölçüde azalttılar" dedi.

"Şİİ SAVAŞÇILAR TOPLANIYOR"

İran'ın Suriye'deki operasyonlara aşina olan bir başka kaynak da İsrail'in saldırılarının, Devrim Muhafızlarını, "plan değişikliği" yapmaya sevk ettiğini söyledi.

Afganistan ve Pakistan'dan, Suriye'de konuşlanmak üzere Şii savaşçılar toplandığını dile getiren kaynaklar, Devrim Muhafızlarının Suriyeli Şii milislerden daha fazla yararlanacağını söyledi.

İRAN'IN SURİYE'DEKİ ASKERİ VARLIĞI

İran'ın Suriye'deki askeri varlığı, Suriye İç Savaşı'nın başladığı 2011 yılından bu yana önemli bir konu olmuştur. İran, Suriye hükümetini destekleyerek, hem askeri danışmanlık hem de doğrudan askeri destek sağlamıştır. Bu destek, İran Devrim Muhafızları'nın Kudüs Gücü, İran destekli milis gruplar ve Lübnan Hizbullahı gibi grupların Suriye'deki askeri operasyonlarda aktif roller almasını içermektedir.

İran'ın Suriye'deki varlığının amacı, stratejik müttefiki olan Suriye hükümetinin ayakta kalmasını sağlamak, İsrail ve ABD'nin bölgedeki etkisini sınırlamak ve Şii milis ağını güçlendirerek bölgede daha büyük bir etki alanı oluşturmaktır. İran ayrıca, Suriye üzerinden Akdeniz'e bir kara köprüsü oluşturmayı ve böylece Lübnan'daki Hizbullah'a silah sevkiyatı yapmayı amaçlamaktadır.

İran'ın Suriye'deki askeri varlığı, kara güçleri, eğitim ve danışmanlık hizmetleri, istihbarat desteği ve lojistik yardım olarak çeşitlilik göstermektedir. Aynı zamanda, İran Suriye'de çeşitli askeri üsler ve tesisler kurmuş ve bu üslerden birini Suriye hükümeti ile koordinasyon içinde operasyonlar yürütmek için kullanmıştır.