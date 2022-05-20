İran, Tacikistan'da İHA üretim merkezi açtı
İran, Tacikistan'da İHA üretim merkezi açtığını duyurdu.
İran Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü General Ebulfazl Şikarçı, Genelkurmay Başkanı General Muhammed Bakıri'nin Tacikistan'a yaptığı ziyarete ilişkin açıklamalarda bulundu.
IRNA'nın haberine göre, General Ebulfazl Şikarçı, İran'ın ziyareti çerçevesinde Tacikistan'da İHA üretim merkezinin açıldığını duyurdu.
Ebulfazl Şikarçı, İran'ın İHA üretimi açısından gücüne işaret ederek, "Açılan fabrikada keşif İHA'ları üretilecek ve böylece bölgesel işbirliğimiz daha etkinleşecek" değerlendirmesinde bulundu.
EBABİL 2 İHA ÜRETİLECEK
Şikarçı, bölgede İHA alanında "en üstün konumda" olduklarını belirterek, "Tüm savunma ve güvenlik ihtiyaçlarımızı kendimiz karşılıyoruz ve diğer ülkelerle keşif İHA'larının üretimi için işbirliği yapabiliriz. Diğer ülkelerle ikili ve çok yönlü olarak keşif İHA'larının üretimi veya ihracatı alanında işbirliği yapmak istiyoruz" dedi.
Tacikistan'da açılan İHA üretim merkezinde İran'ın en ünlü ve verimli olduğu belirtilen "Ebabil 2" İHA'sının seri üretiminin yapılacağı bildirildi.
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