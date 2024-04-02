İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi acil toplandı: 2 general öldürülmüştü!

Yayınlanma: 02.04.2024 - 13:28

Güncelleme: 02.04.2024 - 13:28

İran devlet televizyonunun haberine göre, İran'ın Şam’daki diplomatik misyonuna İsrail tarafından düzenlendiği söylenen ve 2 generalin de aralarında olduğu 7 yetkilinin hayatını kaybettiği saldırının ardından İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi, dün gece acil olarak Cumhurbaşkanı Reisi'nin başkanlığında toplandı.

Toplantıda "uygun kararların" alındığı belirtildi.

İran Devrim Muhafızları Ordusundan dün yapılan açıklamada, İran’ın Şam Büyükelçiliği yerleşkesindeki konsolosluk binasına İsrail tarafından düzenlenen füze saldırısında Tuğgeneral Muhammed Rıza Zahidi ile Tuğgeneral Muhammed Hadi Hac Rahimi dahil 7 yetkilinin hayatını kaybettiği duyurulmuştu.

Suriye'de son aylarda defalarca İran'a ait hedeflere hava saldırıları düzenleyen İsrail ise saldırıyı resmi olarak üstlenmedi.