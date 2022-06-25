İran'da 5,6 büyüklüğünde deprem

İran’ın güneyindeki Hürmüzgan eyaletinde 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AA
25 Haziran 2022 Cumartesi, 07:44
İran'da 5,6 büyüklüğünde deprem
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İran'ın resmi haber ajansı IRNA'ya göre, merkez üssü Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Çarek ilçesi olan 5,6 büyüklükteki deprem, yerel saatle 08.07'de kaydedildi.

Depremin 22 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

Depremde can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin ise henüz açıklama yapılmadı.


İran deprem Hürmüzgan
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