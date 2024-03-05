İran’da 5.6 büyüklüğünde deprem
İran’ın Sistan ve Belucistan eyaletine bağlı Fenuc şehrinde 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
İran’da Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi'nden yapılan açıklamada, Sistan ve Belucistan eyaletinde bulunan Fenuc şehrinde yerel saatle 07.50'de 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi. Yerin 80 kilometre derinliğinde kaydedilen deprem, çevre şehirlerde de hissedildi.
Eyaletin Acil Durum Birimi Başkanı Mecid Muhibbi yaptığı açıklamada, “Fenuc şehrinde meydana gelen depremin ardından ilk yardım ekipleri bölgeye gönderildi. Eldeki edilen ilk bilgiler ise şu ana kadar can kaybının olmadığı yönünde ancak depremin olduğu bölgeye uzman ekipler sevk edildi. Hasar tespit çalışmaları sürdürülüyor” ifadelerini kullandı.
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