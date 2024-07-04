‘İran’da Pezeşkiyan değişime yol açabilir’

Yayınlanma: 04.07.2024 - 04:00

Güncelleme: 04.07.2024 - 04:00

28 Haziran’daki ilk tur seçimlerinde yüzde 50+1 oy alan aday olmaması nedeniyle ikinci turda en çok oy alan iki isim yarışacak. Sandığa katılım yüzde 40’ta kalarak tarihinin en düşük seviyelerinden birine ulaşmıştı. Oylamada, reformist isimlerden Mesud Pezeşkiyan 42.5 puan ile birinci sıraya yerleşirken muhafazakâr cephenin şahin kanadından Said Celili ise yüzde 38.6 oy almıştı. Türk kökenli olduğu bilinen Pezeşkiyan, 2001- 2005 arasında sağlık bakanı olarak görev yapmıştı. 2021’deki cumhurbaşkanı seçimlerinde adaylık başvurusu yapmış ancak Anayasayı Koruyucular Konseyi tarafından veto edilmişti.

Seçimleri Cumhuriyet’e değerlendiren Dr. Ezgi Uzun, Pezeşkiyan’ın kazanma ihtimali olduğunu ancak çok rekabetçi bir seçim olduğunu belirtti. Kendisinin reformist kimliği nedeniyle “rejim karşıtı” olarak algılanmaması gerektiğini bildiren Uzun, “Reform, İslam cumhuriyetinin birtakım yapısal değişikliklerden geçerek devam etmesi demek. Reformcu siyasetçilerle halkın istedikleri arasında dağlar kadar fark var. Çünkü halka sorsanız bu sistemin İslam cumhuriyeti olarak devam etmemesi gerekiyor” dedi.

Uzun, “Pezeşkiyan, ciddi yapısal değişikliklerden geçilmesi gerektiğini söylüyor. Zorunlu başörtüsü söz konusu olduğunda kaldırılmalı diyor, ahlak polisi diye bir uygulama olmamalı diyor. Bu çok zor bir mesele. Sistemin içerisinde farklı odaklar var” diye konuştu. Zorunlu başörtüsünün rejim için büyük sembolik önem taşıdığını kaydeden Uzun, Pezeşkiyan’ın sistem içerisindeki belirli odakları ikna edebilirse bu konuda bir açılım olabileceğini söyledi.



EKONOMİDE REFORM BEKLENTİSİ

Uzun, “Değişim, sistemin yavaş yavaş belirli hak ve özgürlükler tanınarak bazı güç odaklarının güç kaybetmesiyle olabilir. Pezeşkiyan da değişim yolunda bir katalizör olabilir” ifadelerini kullandı. Uzun, “Pezeşkiyan, ekonomiyi gerçekten de reforme edebilir. Ekonomiyi belki dışarıya doğru yavaş yavaş açabilir. Yaptırımların bir kısmı kalkabilir. ABD ile müzakereye çok önem veriyor” dedi.

