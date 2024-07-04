‘İran’da Pezeşkiyan değişime yol açabilir’
İran, yarın eski Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’nin 19 Mayıs’ta helikopter kazasında ölmesinin ardından yeni cumhurbaşkanını seçecek.
28 Haziran’daki ilk tur seçimlerinde yüzde 50+1 oy alan aday olmaması nedeniyle ikinci turda en çok oy alan iki isim yarışacak. Sandığa katılım yüzde 40’ta kalarak tarihinin en düşük seviyelerinden birine ulaşmıştı. Oylamada, reformist isimlerden Mesud Pezeşkiyan 42.5 puan ile birinci sıraya yerleşirken muhafazakâr cephenin şahin kanadından Said Celili ise yüzde 38.6 oy almıştı. Türk kökenli olduğu bilinen Pezeşkiyan, 2001- 2005 arasında sağlık bakanı olarak görev yapmıştı. 2021’deki cumhurbaşkanı seçimlerinde adaylık başvurusu yapmış ancak Anayasayı Koruyucular Konseyi tarafından veto edilmişti.
Seçimleri Cumhuriyet’e değerlendiren Dr. Ezgi Uzun, Pezeşkiyan’ın kazanma ihtimali olduğunu ancak çok rekabetçi bir seçim olduğunu belirtti. Kendisinin reformist kimliği nedeniyle “rejim karşıtı” olarak algılanmaması gerektiğini bildiren Uzun, “Reform, İslam cumhuriyetinin birtakım yapısal değişikliklerden geçerek devam etmesi demek. Reformcu siyasetçilerle halkın istedikleri arasında dağlar kadar fark var. Çünkü halka sorsanız bu sistemin İslam cumhuriyeti olarak devam etmemesi gerekiyor” dedi.
Uzun, “Pezeşkiyan,
ciddi yapısal
değişikliklerden geçilmesi
gerektiğini söylüyor. Zorunlu
başörtüsü söz konusu olduğunda
kaldırılmalı diyor, ahlak polisi
diye bir uygulama olmamalı
diyor. Bu çok zor bir mesele.
Sistemin içerisinde farklı
odaklar var” diye konuştu.
Zorunlu başörtüsünün
rejim için büyük sembolik
önem taşıdığını kaydeden
Uzun, Pezeşkiyan’ın sistem
içerisindeki belirli odakları ikna
edebilirse bu konuda bir açılım
olabileceğini söyledi.
EKONOMİDE REFORM BEKLENTİSİ
Uzun, “Değişim, sistemin yavaş
yavaş belirli hak ve özgürlükler
tanınarak bazı güç odaklarının güç
kaybetmesiyle olabilir. Pezeşkiyan
da değişim yolunda bir katalizör
olabilir” ifadelerini kullandı. Uzun,
“Pezeşkiyan, ekonomiyi gerçekten
de reforme edebilir. Ekonomiyi
belki dışarıya doğru yavaş yavaş
açabilir. Yaptırımların bir kısmı
kalkabilir. ABD ile müzakereye çok
önem veriyor” dedi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Memur ve emekli zammı belli oldu
- Merih Demiral'a soruşturma!
- Peker'i hedef alan iş insanı vuruldu
- ENAG enflasyon verilerini açıkladı
- TÜİK enflasyon verilerini açıkladı
- En düşük emekli maaşına zam iddiası!
- Kiralarda uygulanacak zam oranı belli oldu
- Mehmet Uçum'dan Özel'in 'erken seçim' çağrısına yanıt
- Dilan Polat için istenen ceza belli oldu!
- Bahçeli'den 'Merih Demiral' açıklaması