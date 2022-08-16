İran’dan ‘anlaşma yakın’ sinyali
ABD, Avrupa Birliği ve İran arasında 2015 Nükleer Anlaşması’nın canlandırmak için başlatılan müzakereler önemli bir aşamaya geldi. İran dün itibarıyla Avrupa Birliği’nin hazırladığı taslak teklife yanıtını sundu ve anlaşmanın yakın olduğu sinyalini verdi.
İran’ın yarı resmi ISNA Haber Ajansı, konu hakkında bilgi sahibi bir kaynağa atıfta bulunarak, Tahran’ın son taslak metin hakkındaki tutumunun AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’e gönderildiğini ve İran’ın önümüzdeki iki gün içinde bir yanıt beklediğini bildirdi.
Öncesinde İran Dışişleri Bakanı Hossein Amirabdollahian, “ABD’nin gerçekçi bir yaklaşım ve esneklik göstermesi halinde” önümüzdeki birkaç gün içinde bir anlaşma sağlanabileceğini söyledi.
Çin’de açıklanan zayıf ekonomik veriler ile bu verileri takip eden sürpriz faiz indirimine ek olarak ABD verileri ile bu gelişme petrol fiyatlarının düşmesinde etkili oldu.
CIBC Private Wealth Management Kıdemli Enerji Uzmanı Rebecca Babin, İran ile nükleer anlaşma ihtimalinin güçlendiğine işaret ederek, “80 dolar seviyesini kayda değer bir destek olarak görüyorum ve alıcıların o seviyelerde ilgilenmeye başlayabileceklerini düşünüyorum” değerlendirmesini yaptı.
Video Haberler
- 'Bahçeli erken seçim çağrısı yapabilir'
- 'Vakalar arttı, ölümcüllüğü azaldı'
- Üçüncü ittifak için tarih verildi
- Fenalaşan hamile yolcuyu sırtında hastaneye taşıdı
- İmamoğlu: '85 milyar TL'lik rant sağlanmış'
- Köylerde 'kablo hırsızlığı' yapan 3 şüpheli tutuklandı
- Bakan Nebati'den otomotivde fahiş fiyat açıklaması
- Maltepe'de tehlikeli anlar: Yan yatan gemiye girdi
- Görür'den Marmara için korkutan uyarı
- İptal edilmişti: Motorine büyük zam geliyor
En Çok Okunan Haberler
-
- Finlandiya Başbakanı'nın elbisesinin fiyatı gündem oldu
- 'Acaba ona oynanan bir oyun mu bu, arkasındayız'
- İndirim gelmedi, müdürler gitti
- İran'dan Salman Rüşdi açıklaması
- Beklenen akaryakıt zammı kesinleşti!
- Baraj kalktı, kontenjanlar doldu
- Liderlerin sözleri gündeme getirdi
- Tıp fakülteleri tercih sıralamasında geriye düştü
- Kılıçdaroğlu'ndan 'indirim' tepkisi
- İndirim değil zam oldu!