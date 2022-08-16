İran’dan ‘anlaşma yakın’ sinyali

16 Ağustos 2022 Salı, 10:12

İran’ın yarı resmi ISNA Haber Ajansı, konu hakkında bilgi sahibi bir kaynağa atıfta bulunarak, Tahran’ın son taslak metin hakkındaki tutumunun AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’e gönderildiğini ve İran’ın önümüzdeki iki gün içinde bir yanıt beklediğini bildirdi.

Öncesinde İran Dışişleri Bakanı Hossein Amirabdollahian, “ABD’nin gerçekçi bir yaklaşım ve esneklik göstermesi halinde” önümüzdeki birkaç gün içinde bir anlaşma sağlanabileceğini söyledi.

Çin’de açıklanan zayıf ekonomik veriler ile bu verileri takip eden sürpriz faiz indirimine ek olarak ABD verileri ile bu gelişme petrol fiyatlarının düşmesinde etkili oldu.

CIBC Private Wealth Management Kıdemli Enerji Uzmanı Rebecca Babin, İran ile nükleer anlaşma ihtimalinin güçlendiğine işaret ederek, “80 dolar seviyesini kayda değer bir destek olarak görüyorum ve alıcıların o seviyelerde ilgilenmeye başlayabileceklerini düşünüyorum” değerlendirmesini yaptı.