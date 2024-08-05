Avrupa'da kura zamanı: İşte temsilcilerimizin muhtemel rakipleri!

Yayınlanma: 05.08.2024 - 09:50

Güncelleme: 05.08.2024 - 09:55

Avrupa'da mücadele eden temsilcilerimiz Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir için kura çekimi heyecanı yaşanacak.

KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda mücadele edecek Galatasaray ve mücadele etmesi muhtemel Fenerbahçe'nin rakipleri 13.00'te belli olacak. UEFA Avrupa Ligi play-off turunda mücadele edecek Beşiktaş ve mücadele etmesi muhtemel Trabzonspor'un rakipleri 14.00'te çekilecek kurayla belirlenecek. UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda mücadele etmesi muhtemel olan Başakşehir'in rakibi ise 15.00'te belli olacak.

Temsilcilerimizin muhtemel rakipleri ise şu şekilde:

Galatasaray'ın muhtemel rakipleri:

Dinamo Zagreb, Hırvatistan

Kızılyıldız, Sırbistan

Young Boys, İsviçre

Malmö-PAOK eşleşmesi galibi

Midtjylland - Ferencvaros galibi

Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri:

Fenerbahçe, Fransız ekibi Lille'i elemesi halinde playoff turunda mücadele edecek.

Slavia Prag - Union SG galibi

Dinamo Kiev - Rangers galibi

Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri:

LASK

Anderlecht

Panathinaikos - Ajax

Braga - Servette

Panevezys - Maccabi Tel Aviv

Molde / Silkeborg - Cercle Brugge / Kilmarnock

Kryvbas KR - Viktoria Plzen

Partizan - Lugano

Karabağ - Ludogorets mağlubu

Midtjylland - Ferencvaros mağlubu

Malmö - PAOK mağlubu

Slovan Bratislava - APOEL mağlubu

Trabzonspor'un muhtemel rakipleri:

LASK

Anderlecht

Panathinaikos - Ajax

Braga - Servette

Panevezys - Maccabi Tel Aviv

Molde - Silkeborg - Cercle Brugge - Kilmarnock

Kryvbas KR - Viktoria Plzen

Partizan - Lugano

Karabağ - Ludogorets mağlubu

Midtjylland - Ferencvaros mağlubu

Malmö - PAOK mağlubu

Slovan Bratislava - APOEL mağlubu

Başakşehir'in muhtemel rakipleri:

Botev - Zrinjski galibi

Maribor - Vojvodina galibi

Petrocub - New Saints mağlubu

Ruzomberok - Hajduk Split galibi

Osijek - Zira galibi

Kİ - Borac Banja Luka mağlubu

Trnava - Wisla Krakow galibi

Ararat - Puskas Akademia galibi

Kilmarnock - Tromso galibi

St Mirren - Brann galibi

St Gallen - Slask Wroclaw galibi

Auda - Drita galibi

Celje - Shamrock Rovers mağlubu

Hacken - Paide galibi

Krvybas - Viktoria Plzen mağlubu

CSKA 1948 - Pafos galibi

Paks - Mornar galibi

Dinamo Minsk - Lincoln Red Imps mağlubu

St Partick's Athletic - Sabah galibi