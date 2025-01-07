Açıklamaları dikkat çekmişti: Avrupa basınında gündem Jose Mourinho!
Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'nin Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun Hatayspor maçının ardından yaptığı açıklamalar dikkat çekti. Portekizli çalıştırıcının röportajı terk etmesi Avrupa basınında gündem oldu.
Fenerbahçe'nin Hatayspor'u 2-1 mağlup ettiği karşılaşmanın Jose Mourinho, yayıncı kuruluşa ses getiren açıklamalarda bulundu.
Portekizli çalıştırıcı, "Puan farkının kapanıp kapanmayacağı" ile ilgili soruya sinirlenirken, "Gerçeği söylemeyi neden korkuyorsunuz? Bu soruyu bana sorup neden gerçeği saklamaya çalışıyorsunuz? Bu ülkede insanlar neden korkuyorlar? Sizce puan farkı sadece oynanan futboldan mı kaynaklı? O zaman gerçeği söyleyin" ifadelerini kullanmış ve röportajı terk etmişti.
Mourinho'nun açıklamaları ve röportajı terk etmesi Avrupa basınında da büyük ses getirdi.
'MOURINHO 'SKANDALA' TEPKİ GÖSTERDİ'
İngiltere'den The Sun, Mourinho'yu manşetlerine taşırken, "Jose Mourinho, sıra dışı bir nutukla 'skandala' tepki gösterdi: 'İnsanlar neden korkuyor?'" ifadelerini kullandı.
Haberde Jose Mourinho'nun Türk medyasına gerçeği çıkarması için meydan okuduğu belirtildi.
RÖPORTAJI TERK ETMESİNE YER VERİLDİ
İtalyan basınından Tuttosport'ta ise Mourinho'nun röportajı terk etmesine yer verildi.
Tuttosport ayrıca Mourinho'nun "Neden korkuyorsunuz" ifadesini manşetine taşıdı.
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