İran'dan Covid-19 açıklaması: 7'nci dalgayı yaşıyoruz
İran Sağlık Bakanı Behram Einullahi, İran’da Covid-19 salgınında 7’nci dalganın başladığını açıkladı.
Covid-19 salgınında vaka sayıları birçok ülkede yeniden yükselişe geçti. İran Sağlık Bakanı Behram Einullahi yaptığı açıklamada, İran'da Covid-19 salgınında 7'nci dalganın başladığını belirterek, halktan aşı olmalarını ve kalabalık kapalı mekanlarda maske takmaları çağrısında bulundu.
SON 24 SAATTE 5 BİN 751 VAKA
İran Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise, ülkede son 24 saatte 5 bin 751 yeni vakanın tespit edildiği belirtilerek, 13 kişinin virüsten hayatını kaybettiği aktarıldı.
Bakanlık, yeni vakalardan 516’sının sağlık durumunun kritik olduğunu ifade ederek, 656'sının ise hastaneye kaldırıldığını açıkladı.
İran'da Covid-19 salgının başlamasından bu yana 7 milyon 278 bin 478 kişide Covid-19 tespit edilirken, 141 bin 499 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.
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