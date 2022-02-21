İran'dan 'nükleer anlaşma' açıklaması

21 Şubat 2022 Pazartesi, 12:39

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Saeed Khatibzadeh, İran ile nükleer anlaşmaya taraf ülkeler arasındaki anlaşmayı tekrar yürürlüğe koymaya yönelik Viyana'daki görüşmelerde "önemli ilerleme" kaydedildiğini açıkladı.

Ayrıca İran'ın üst düzey güvenlik yetkilisi Ali Shamkhani, Avrupa ülkeleriyle görüşmelerin devam ettiğini ve edeceğini ancak ABD ile müzakerelerde herhangi bir ilerleme kaydedilmeyeceği için bu müzakerelerin gündemde olmadığını açıkladı.

REİSİ, KATAR’A GİDİYOR

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Katar’a yapacağı ziyaret öncesi Tahran İmam Humeyni Havaalanı’nda açıklamalarda bulundu. Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed es Sani’nin resmi daveti üzerine Katar’ı ziyaret edeceğini belirten Reisi, ziyaretinde iki ülke ilişkilerini ve bölgesel konuları ele alacaklarını söyledi.

Reisi, Katar’a gerçekleştireceği ziyaretin iki ülke ilişkileri için önemli olduğunu belirterek, "Katar’a yapacağım ziyaret ile birlikte komşu ülkeler ve özellikle Körfez ülkeleri ile komşuluk diplomasisini başlatmış oluyoruz" dedi.