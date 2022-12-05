İran'dan nükleer müzakere çıkışı: Baskı ve tehdit altında devam etmeyeceğiz
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, nükleer müzakerelerin "baskı veya tehdit altında yeniden başlamasını kabul etmeyeceklerini" söyledi.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, başkent Tahran'da düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi.
Nasır Kenani, Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın 2018'de tek taraflı çekildiği İran ile nükleer müzakereler olarak bilinen Kapsamlı Ortak Eylem Planı’na (KOEP) dönüşün ele alındığı görüşmelere değinerek, "baskı veya tehdit altında Batı ile nükleer müzakerelerin yeniden başlamasını kabul etmeyeceklerini" ifade etti.
ABD’li yetkililerin, "İran'ın baskı ve tehdit altında müzakere etmeye ve taviz vermeye istekli olmadığını bildiğini" dile getiren Kenani, İran’ın "KOEP’e bağlı kalarak yükümlülüklerini yerine getirdiğini" ancak ABD’nin "yasa dışı ve tek taraflı olarak" KOEP’ten çekildiğini savundu.
Kenani, müzakere sürecine hâlâ bağlı olduklarını ve bir sonuca varmayı hedeflediklerini söyledi.
KOEP’e sadece İran'ın ihtiyacı olmadığını belirten Kenani, "ABD ve Batı'nın KOEP’e İran'dan daha az ihtiyacı yok. İran'a baskı yapmamalılar" ifadelerini kullandı.
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