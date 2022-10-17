İran'dan Rusya çıkışı: Silah tedarik etmeyeceğiz, barıştan yanayız
İran, Rusya'ya "Ukrayna'da savaşta kullanılmak üzere silah sağladığı" yönündeki suçlamaları reddetti.
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Portekizli mevkidaşı Joao Gomes Cravinho ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Hüseyin Emir Abdullahiyan, İran'ın, Rusya'ya "Ukrayna'da savaşta kullanılmak üzere silah sağladığı" yönündeki suçlamaları bir kez daha reddetti.
Abdullahiyan, "İran, Ukrayna'daki savaşta kullanılmak üzere herhangi bir silah sağlamadı ve sağlamayacak" dedi.
Savaşta her iki tarafın silahlandırılmasının savaşı uzatacağına işaret eden Abdullahiyan, diyalog ve barıştan yana olduklarını kaydetti.
Abdullahiyan, "Ne Ukrayna'da ne de Afganistan, Suriye ve Yemen'de savaşı doğru yol olarak görmedik ve görmüyoruz" ifadelerini kullandı.
ABD, Ukrayna ve Batı ülkeleri, Rusya'yı son haftalarda Ukrayna'ya yönelik saldırılarda İran yapımı insansız hava araçları kullanmakla suçladı.
Güvenlik yetkilileri Washington Post'a verdiği demeçte, İran'ın Ukrayna'da kullanılmak üzere Rusya'ya insansız hava araçları sağladığı iddia edildikten sonra, şimdi de Kremlin'e karadan karaya füzeler sağlayacağını öne sürdü.
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