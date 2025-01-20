İranlı popstar, 'dine hakaretten' idama mahkum edildi

Yayınlanma: 20.01.2025 - 10:07

Güncelleme: 20.01.2025 - 10:09

İran'da bir mahkemenin, “Tataloo” olarak da bilinen pop yıldızı Amir Hossein Maghsoudloo'yu, Hazreti Muhammed'e hakaretten suçlu bularak idam cezasına çarptırdığı bildirildi.

AFP'nin İran gazetesi Etemad'a dayandırdığı haberine göre, “Yüksek Mahkeme savcının daha önce dine hakaret suçundan verilen beş yıllık hapis cezasına itirazını kabul etti.”

Gazetede, “dava yeniden açıldı ve bu kez sanık peygambere hakaretten idama mahkum edildi” ifadeleri yer aldı.

İran merkezli “Front Page” gazetesi de Tahran Birinci Ceza Mahkemesi'nin 37 yaşındaki Tataloo'yu yeniden yapılan yargılama sonucunda peygambere hakaretten idama mahkum ettiğini ve daha önce verilen beş yıllık hapis cezasını bozduğunu bildirdi.

Medyada yer alan haberlere göre, temyiz başvurusu ve Yargıtay'ın müdahalesinin ardından verilen karar nihai değil ve Yargıtay'da temyiz edilebilir.

Ancak Iran International, ülkenin yargısının “Tataloo”nun dine hakaretten idama mahkum edildiğini iddia eden haberleri yalanladığını söyledi. “Jame Jam” gazetesi tarafından yayınlanan ilk haberin yargının medya ofisi tarafından yalanlandığı ve nihai kararın henüz verilmediği belirtildi.

TÜRKİYE'DEN İRAN'A İADE EDİLMİŞTİ

Aralık 2023'te Türkiye'den İran'a sınır dışı edilen “Tataloo”, o zamandan bu yana tutuklu bulunuyor.

Rap, pop ve R&B'yi harmanlamasıyla tanınan sanatçı daha önce “fuhuşa teşvik” suçlamasıyla 10 yıl hapis cezasına çarptırılmış ve rejim karşıtı propaganda yapmak ve “müstehcen içerik” yayınlamakla suçlanmıştı.

2015 yılında İran'ın nükleer programını destekleyen bir şarkı yayınlayan “Tataloo”, 2017'de dönemin Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi dahil olmak üzere bir zamanlar muhafazakar İranlı politikacılarla ilişki kurdu.

Yargının Mizan Online sitesine göre, ceza haberi, ulusal güvenlik ve terörizmle ilgili davalara bakmakla tanınan iki Yargıtay hakimi Ali Razini ve Mohammad Moghisseh'in Tahran'daki İran Yüksek Mahkemesi'nde uğradıkları silahlı saldırıda öldürülmelerinin ardından geldi.

2024 yılında İran'da en az 901 kişi idam edilerek son 9 yılın en yüksek sayısına ulaşıldı ve bir önceki yıla göre yüzde 6 artış kaydedildi.