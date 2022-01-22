İrlanda: Emeklinin cesedi, maaşını çekmek için postahaneye götürüldü

22 Ocak 2022 Cumartesi, 09:10

BBC

İrlanda'da bir ölmüş bir adamın emekli maaşını çekmek için, adamın cesedinin bir postahaneye götürülmesinin ardından soruşturma başlatıldı.

Irish Times'ın haberine göre, Carlow bölgesinde yaşanan olayda emeklinin cesedi yanındaki "iki kişi tarafından desteklenerek" binaya götürüldü.

Haberde, postahane personelinin durumu sorgulamaları üzerine, iki erkeğin kattığı bildirildi.

İrlanda Polisi, "yaşlı adamın açıklanmamış" ölümünün nedeninin soruşturulduğunu belirtti.

Bir Polis Sözcüsü, yapılacak otopsinin ardından soruşturmanın gideceği yönün netleşeceğini vurguladı.

Irish Times gazetesine göre, iki erkek ortalarındaki cesetle sıraları gelip, tezgaha yaklaştıklarında bir postahane çalışanı "koluna girilen" adamın durumundan kaygılandı ve durumu sordu.

Bunun üzerine iki erkek, cesedi olay yerinde bırakıp kaçtı ve postahane çalışanları yaşlı adamın ölü olduğunu anladıklarında şoke oldular.

İrlanda resmi televizyonu RTE, bir erkeğin postahaneye telefon açıp, bir emeklinin maaşını onun yerine çekip çekemeyeceğini sordu.

Görevliler, emeklinin bizzat gelmesi gerektiğini söyledi ve isteği reddeti.

Kısa süre sonra iki erkek yanlarında postahanede "yığılan" 60'lı yaşlarındaki bir erkekle geri geldi.

RTE, "dedektifllerin yaşlı adamın postahaneye getirildiğinde zaten ölü olup olmadığını araştırdığını" bildirdi.

Yakındaki bir evin de "olay yeri" olarak kordon altına alındığı bildirildi.