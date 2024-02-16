'İşkence' olarak niteledi: 'Nitrojenle infaza' karşı dava açtı

ABD'nin Alabama eyaletinde idam mahkumu, nitrojenle infazların anayasaya uygun olmadığı iddiasıyla federal mahkemede dava açtı.

AA
Yayınlanma: 16.02.2024 - 12:57
'İşkence' olarak niteledi: 'Nitrojenle infaza' karşı dava açtı
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İnfaz sırasını bekleyen mahkum David Phillip Wilson, davayı, Alabama'da 26 Ocak'ta mahkum Kenneth Smith'in, ülkede ilk kez uygulanan nitrojen gazıyla infazı sırasında acı çektiği gerekçesiyle açtı.

Wilson, infaz sırasında Smith'in "yetkililerin berbat şekilde başarısız olduğu bir insan deneyinde birkaç dakika boyunca şiddetle sarsıldığını" ve bu yöntemin "işkence" olduğunu savundu.

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Alabama'daki federal mahkemede açılan davanın dilekçesinde, nitrojenle idamın işkence olduğu ve tekrarına izin verilmemesi gerektiğine işaret edildi.

Tanıkların infaz sırasında Smith'in "titrediğine" ve "sarsıldığına" şahit olduğuna değinilen dilekçede, bunun, eyalet yetkililerinin federal yargıçlara "nitrojenle infazın hızlı ve insani bir ölüm sağlayacağına" dair verdiği taahhütle çeliştiği belirtildi.

Dilekçede, mahkemeden, halihazırdaki nitrojenle idam protokolünün, mahkumun "zalimce ve olağan dışı cezalandırılmadan korunmasına" dair anayasal hakkını ihlal ettiği yönünde tespit hükmü vermesi talebinde bulunuldu.

Wilson, 2004'te hırsızlık ve cinayetten suçlu bulunarak idam cezasına çarptırılmıştı.

Alabama'da, 1988'deki bir cinayette "kiralık katil" olduğu suçlamasıyla idama mahkum edilen 58 yaşındaki Kenneth Smith'e, 26 Ocak'ta bir maskeyle solunumu durana kadar nitrojen verilmişti. Bu idam yöntemi, ülkede ilk kez uygulanmıştı.

Alabama Başsavcısı Steve Marshall, infazın "ders kitabı" niteliğinde olduğunu savunarak, eyaletin nitrojenle infazları artıracağını açıklamıştı.


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