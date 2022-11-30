İtalya, yeni Balkanlar stratejisini açıkladı: Göç ile mücadele için hayatidir
İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Batı Balkanlar'da Avrupa'ya daha fazla ihtiyaç olduğunu ve bunun, ülkesinin yeni stratejisi olduğunu belirtti.
İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Romanya'nın başkenti Bükreş'te NATO üyesi ülkelerin dışişleri bakanları toplantısına katıldı.
Antonio Tajani, burada yaptığı açıklamada, "Batı Balkanlar'da Avrupa'ya daha fazla ihtiyacımız var. Bu, İtalya'nın yeni stratejisi. İstikrar, barışı korumak ve hatta yasa dışı göçle mücadele için hayatidir" dedi.
NATO olarak Batı Balkanlar'daki tüm ülkeleri ve Ukrayna'nın komşularını korumak zorunda olduklarını dile getiren Tajani, "Şimdi birlikte çalışmak önemlidir çünkü, birlik en önemli şeydir ve Rusya'ya bu ülkeleri korumaya hazır olduğumuza dair açık bir mesajdır" değerlendirmesini yaptı.
KULEBA İLE GÖRÜŞTÜ
Tajani, toplantı dolayısıyla Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile de görüştü.
İtalya Dışişleri Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, iki bakanın görüşmede, Ukrayna'daki altyapının dayanıklılığına odaklanarak İtalyan Sivil Savunması da dahil olmak üzere destek konusu ile karadaki son gelişmeler ve tahıl ihracatı girişimini ele aldıkları belirtildi.
Tajani de kendi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İtalya'nın Ukrayna'nın bağımsızlığına, toprak bütünlüğüne saygı duyan adil bir barış istediğini kaydetti.
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