İspanya'da kadınlara regl dönemi izni
İspanya'da kadınlara adet dönemlerinde ağrıyla başa çıkmaları için 3 güne kadar izin verilecek.
İspanya, kadınlara yönelik yasa tasarısı üzerinde çalışıyor ve tasarının kabul edilmesi halinde regl dönemini ağrılı geçiren kadınlar, 3 güne kadar çalıştıkları yerlerden izin alabilecek.
Indy100'ün haberine göre; İspanya Jinekoloji ve Obstetrik Derneği'nin araştırmaları, regl gören kadınların yaklaşık olarak üçte birinde dismenore (ağrılı regl dönemi) görüldüğünü söyledi. Dernek, kadınlarda dismenoreye bağlı olarak ishal, şiddetli baş ağrıları ve ateş gibi diğer semptomların ortaya çıktığını belirtti.
Önümüzdeki hafta kabul edilmesi beklenen yasa tasarısı, İspanya'yı, kadınlara bu desteği sunan ilk Avrupa ülkesi yapacak. Daha önce Güney Kore, Endonezya, Zambiya ve Japonya, regl dönemini ağrılı geçiren kadınlara izin hakkı tanıdı.
İspanya'da ayrıca, tasarının geçmesi ile öğrenci kızlar ped ve tampon gibi sağlık ürünlerini okullarından ücretsiz alabilecek, süpermarketlerdeki ped ve tampon ürünlerinden de KDV kaldırılacak.
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