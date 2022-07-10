Fenerbahçe ile RB Leipzig arasındaki Sörloth pazarlığı sürüyor

10 Temmuz 2022 Pazar, 15:54

Fenerbahçe'nin forvet bölgesi için Alexander Sörloth için ısrarı sürüyor.

NTV Spor'un aktardığına göre, RB Leipzig'in 26 yaşındaki forvet için talebi; 8 milyon Euro bonservis bedelinin yanında performans ve sportif başarı bonusları.

Alman ekibinin beklentisini aşağıya çekmek için çaba harcayan yönetim, bir yandan da oyuncu tarafı ile görüşme halinde.

2019-2020 sezonunda kiralık oynadığı Trabzonspor’da gol kralı olan Norveçli golcü, sezon sonunda 20 milyon Euro karşılığında Crystal Palace’tan Leipzig’e transfer olmuştu.

Sörloth, geçen sezonu La Liga ekiplerinden Real Sociedad’ta kiralık olarak geçirmiş, 42 maçta 7 gol 1 asistlik performans sergilemişti.