İspanya'nın ünlü festivali San Fermin başladı

Yayınlanma: 06.07.2024 - 14:29

Güncelleme: 06.07.2024 - 14:29

Geleneksel olarak Pamplona belediye binasının balkonundan ateşlenen fişekle başlayan festival, bu yıl kentte 75 yıllık geçmişi olan "Duguna Iruneko Dantzariak" dans grubuna adandı.

"Pamplonalılar, yaşasın San Fermin" sloganıyla balkondan ateşlenen fişekle birlikte, belediye meydanını tıklım tıklım dolduran, festivalin ruhuna özgü beyaz pantolon ve atlet giyen binlerce kişi, ellerindeki kırmızı fularları boyunlarına takarak 14 Temmuz'a kadar sürecek festivalin başlamasını kutladı.

Festivalin açılışı sırasında meydanda Filistin bayrağı açılarak, Filistin'e destek verildiği de görüldü.

Pamplona Belediyesi, festival kapsamında toplam 514 kültür-sanat etkinliği düzenleneceğini açıkladı.

Festivalin en büyük özelliği olan ve "Encierro" olarak adlandırılan, insanların akşam arenada matador karşısına çıkarılacak boğalarla birlikte sokakta yaptığı koşuların ilki yarın başlayacak.

1910'DAN BERİ...

Kent merkezinde 875 metrelik güzergahta yapılacak boğa koşularında, 1910'dan bu yana sonuncusu 2009'da olmak üzere 16 kişi, boğadan aldığı boynuz darbelerinden hayatını kaybetmişti.

Kurallar gereği 6 boğa ve 6 öküz ile yapılan koşuya katılmak için sağlıklı ve 18 yaşından büyük olmak gerekirken, güvenlik kurallarına uymayanlara 3 bin avroya kadar para cezası verilebiliyor.

Aralarında Anadolu Ajansı'nın da olduğu, 15 farklı ülkeden 430'dan fazla gazetecinin akredite olduğu San Fermin Festivali dolayısıyla normalde 196 bin olan Pamplona nüfusu 1 milyonun üzerine çıkıyor.