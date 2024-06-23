İspanya'ya ceza tehlikesi: Lamine Yamal oynarsa...

Yayınlanma: 23.06.2024 - 22:15

Güncelleme: 23.06.2024 - 22:15

İspanya Milli Takımı'nın 16 yaşındaki genç oyuncusu Lamine Yamal'ın Alman yönetmeliklerine aykırı saatlerde maça çıkması durumunda ceza alabileceği öne sürüldü.

Almanya merkezli Bild'in haberine göre; Alman yönetmelikleri 18 yaş altı kişilerin saat 20.00'den sonra, sporcuların ise duş ve medya görevleri dahil saat 23.00'ten sonra çalışmasını yasaklıyor.

İSPANYA CEZA İLE KARŞI KARŞIYA

Habere göre; İspanya'nın, Almanya saati ile 21.00'de başlayacak olan Arnavutluk maçının tamamında Lamine Yamal'ı oynatması, yönetmeliklere uyulmasını zorlaştıracak.

Yamal'ın maçın tamamında oynayıp 23.00'ü geçmesi durumunda İspanya Milli Takımı, ceza ile karşı karşıya gelebilir.