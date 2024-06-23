İspanya'ya ceza tehlikesi: Lamine Yamal oynarsa...

EURO 2024 B Grubu üçüncü maçında Arnavutluk ile karşı karşıya gelecek İspanya'da genç futbolcu Lamine Yamal'ın mücadelede oynaması halinde milli takımın ceza alabileceği iddia edildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.06.2024 - 22:15
İspanya'ya ceza tehlikesi: Lamine Yamal oynarsa...
Abone Ol google-news

İspanya Milli Takımı'nın 16 yaşındaki genç oyuncusu Lamine Yamal'ın Alman yönetmeliklerine aykırı saatlerde maça çıkması durumunda ceza alabileceği öne sürüldü.

Almanya merkezli Bild'in haberine göre; Alman yönetmelikleri 18 yaş altı kişilerin saat 20.00'den sonra, sporcuların ise duş ve medya görevleri dahil saat 23.00'ten sonra çalışmasını yasaklıyor.

İSPANYA CEZA İLE KARŞI KARŞIYA

Habere göre; İspanya'nın, Almanya saati ile 21.00'de başlayacak olan Arnavutluk maçının tamamında Lamine Yamal'ı oynatması, yönetmeliklere uyulmasını zorlaştıracak.

Yamal'ın maçın tamamında oynayıp 23.00'ü geçmesi durumunda İspanya Milli Takımı, ceza ile karşı karşıya gelebilir.


Lamine Yamal haberleri İspanya haberleri EURO 2024 haberleri ceza haberleri

İlgili Haberler

Arda Turan'dan millilere destek paylaşımı: 'Yarı finale davet ederseniz...'

Arda Turan'dan millilere destek paylaşımı: 'Yarı finale davet ederseniz...'
Milli yüzücü Kuzey Tunçelli Avrupa şampiyonu oldu!

Milli yüzücü Kuzey Tunçelli Avrupa şampiyonu oldu!
Burak Yılmaz'dan millilere destek: 'Acımasız eleştiriler kimsenin bir işine yaramayacak'

Burak Yılmaz'dan millilere destek: 'Acımasız eleştiriler kimsenin bir işine yaramayacak'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler