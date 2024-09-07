İsrail askerlerince öldürülen Eygi'nin ailesi, ABD'den bağımsız soruşturma talep etti

Yayınlanma: 07.09.2024 - 13:36

Güncelleme: 07.09.2024 - 13:36

CNN'in haberine göre, Eygi'nin ailesi tarafından yapılan basın açıklamasında, Beyaz Saray'ın taziye dileklerinin memnuniyetle karşılandığı, ancak ABD Başkanı Joe Biden ve Dışişleri Bakanı Antony Blinken'a 'bağımsız soruşturma yürütülmesi' çağrısında bulunulduğu, ayrıca cinayete ilişkin yürütülen soruşturmanın 'yeterli olmadığı' vurgulandı.

Açıklamada, "Başkan Biden, Başkan Yardımcısı (Kamala) Harris ve Dışişleri Bakanı Blinken'ı, bir ABD vatandaşının hukuksuz şekilde öldürülmesine ilişkin bağımsız soruşturma başlatmaya ve suçluların hesap vermesini sağlamaya çağırıyoruz" ifadesi yer aldı.

Eygi'nin İsrail ordusuna ait nişancının ateşlediği kurşunla öldürüldüğünün ispatlandığı bildirilen açıklamada, "Ne olursa olsun, o mesafeden ne Ayşenur ne de bir başkası herhangi bir tehdit olarak algılanabilirdi. Ayşenur, acımasızca öldürüldü" ifadeleri kullanıldı.

Eygi'nin merhametli, cesur ve son derece tutkulu bir insan hakları aktivisti olduğunun vurgulandığı açıklamada, üniversitelerdeki Filistin'e destek gösterileri sırasında, Filistinlilere yönelik şiddete son verilmesi çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, çok sevilen kız, kardeş, eş ve teyze olan Eygi'nin hayatının, İsrail ordusu tarafından "gereksiz, hukuksuz ve şiddetli şekilde alındığı" kaydedildi.

NE OLMUŞTU?

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria’da barışçıl gösteri sırasında katılımcıların üzerine ateş açtı.

Filistinlilere destek amacıyla gösteriye katılan ve ABD vatandaşlığı da bulunan Eygi, başından vurularak ağır yaralandı.

Filistinlilere ait hastaneye kaldırılan Eygi, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Eygi, Filistin topraklarının İsrail tarafından işgaline karşı barışçıl ve sivil yöntemlerle Filistinlilere destek veren Uluslararası Dayanışma Hareketi (ISM) gönüllüsü ve insan hakları aktivistiydi.

2003'te İsrail buldozeri tarafından ezilerek öldürülen ABD vatandaşı Rachel Corrie de aynı harekete mensuptu.