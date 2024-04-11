İsrail Başbakanı Netanyahu'dan İran'a üstü kapalı mesaj

İsrail’in, Suriye’nin başkenti Şam'daki İran konsolosluk binasına hava saldırısı düzenlenmesiyle iki ülke arasında gerginlik artarken İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, isim vermeden üstü kapalı bir şekilde Tahran’ı tehdit ederek “Kim bize zarar verirse biz de ona zarar veririz” dedi.

AA
Yayınlanma: 11.04.2024 - 16:19
İsrail Başbakanı Netanyahu'dan İran'a üstü kapalı mesaj
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İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkedeki Tel Nof Hava Üssü’nü ziyaret eden Başbakan Netanyahu, İran’ın olası saldırısına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Şam’daki konsolosluk binasının hedef alınmasının ardından İran’ın İsrail’e saldırıda bulunacağı ihtimali tartışılırken Netanyahu, ülkesinin savunma ve saldırı açısından tüm güvenlik ihtiyaçlarını karşılayabilecek durumda olduğunu iddia etti.

Netanyahu, İsrail’in zor bir dönemde geçtiğini belirterek bir yandan Gazze'de tüm hızıyla süren saldırılara devam ettiklerini bir yandan da İsrailli esirlerin geri dönmesi için aralıksız çabalarını sürdürdüklerini söyledi.

Diğer bölgelerde de birtakım sıkıntılı senaryolara hazırlıklı olduklarını kaydeden Binyamin Netanyahu, “Basit bir kural belirledik; kim bize zarar verirse biz de ona zarar veririz” ifadesini kullandı.

İRAN'IN OLASI MİSİLLEMESİNE HAZIRLIK

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, X platformundan yaptığı paylaşımda, İran topraklarından İsrail'e saldırı düzenlenmesi halinde karşılık vereceklerini ve bu ülkeyi hedef alacaklarını belirtmişti.

İsrail, Devrim Muhafızları lideri Muhammed Rıza Zahidi'nin, 1 Nisan'da Suriye'nin başkenti Şam'daki büyükelçiliği hedef alan bombalama sırasında öldürülmesinin ardından, İran'ın olası misillemesine hazırlanıyor.

İsrail, İran'ın Şam Büyükelçiliği yerleşkesindeki konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general rütbesinde, 7 kişi ölmüştü. Ayrıca saldırıda 6 Suriye vatandaşı hayatını kaybetmişti.


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