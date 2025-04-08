İsrail basını: Netanyahu, Oval Ofis'te soğuk duş aldı

Yayınlanma: 08.04.2025 - 14:23

Güncelleme: 08.04.2025 - 14:24

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun, ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray’daki Oval Ofis’te gerçekleştirdiği görüşme, İsrail basınında eleştirilerin hedefi oldu.

Ülkenin en köklü gazetelerinden Haaretz, Netanyahu’nun Washington’a hareketinden önce Başbakanlık Ofisi tarafından yayılan iyimser mesajların, görüşmede Trump’ın sergilediği görsel-politik tavır karşısında adeta “paramparça” olduğunu yazdı.

“MALİ KONULARDA NET BİR SINIR ÇİZDİ”

Haberde, Trump’ın İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarına doğrudan müdahale etmese de, mali yardım konusunda net sınırlar çizdiği belirtildi.

Trump’ın Netanyahu’ya karşı sergilediği tutumun da dikkat çektiği haberde, İsrail Başbakanı’nın pazarlık masasına “elindeki tüm kozları baştan teslim ettiği”, buna karşılık Trump’ın kendisini “baş müzakereci” olarak göstererek, Netanyahu’ya İsrail’in yardım alan küçük bir ülke olduğunu hissettirdiği yorumunda bulunuldu.

“ZELENSKİ'YE BENZER BİR DURUM YAŞADI”

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin daha önce Oval Ofis’te yaşadığı “aşağılayıcı” tecrübe hatırlatılırken, Netanyahu’nun da benzer bir durum yaşadığı ancak bunun açık bir aşağılama değil, “soğuk bir duş” olduğu belirtildi.

Haberde, şunlar kaydedildi:

"Trump, güce tapar ve kendisine de aynı şekilde tapılmasını ister. Onun için önemli olan gerçeklerden ziyade, görüntüdür. Bu tutumu, Beyaz Saray’da zayıf taraf olarak görülen ve onurunu korumakta ısrarcı olan Zelenski de bizzat tecrübe etmişti. Dün Netanyahu da benzer bir durum yaşadı: Trump’a bolca iltifat sunmasına rağmen... Bu aşağılanma değilse bile, kesinlikle soğuk bir duştu."

“NETANYAHU'YA YÖNELİK SÖZLERİ UYARI VE TEHDİT İÇERİKLİ”

Trump’ın güce olan hayranlığı ve kendisine aynı şekilde boyun eğilmesini beklediği vurgulanan analizde, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a dair övgü dolu ifadelerine karşılık, Netanyahu’ya yönelik sözlerinin daha çok bir uyarı ve tehdit içerdiği belirtildi.

“Her sorununu Erdoğan’la çözebilirim, yeter ki mantıklı ol” diyen Trump’ın Netanyahu’ya karşı mesafeli bir tutum sergilediği aktarıldı.

“ALDIĞI TEK DESTEK REHİNELER KONUSU”

Haberde, Netanyahu ve Trump’ın Hamas ile “yeni bir anlaşma” yapılmasına dair açıklamaları ise, sadece diplomatik nezaket çerçevesinde yapılmış yüzeysel söylemler olarak değerlendirildi.

Oval Ofis’te Netanyahu’nun Trump’tan aldığı tek açık desteğin, İsrail’deki rehinelerin serbest bırakılması konusu olduğu kaydedildi.

Haaretz'e göre, Gazze'ye yönelik saldırılar, Filistinlilere yönelik “gönüllü göç” planı ve rehineler meselesi artık Trump’ın ve Beyaz Saray gazetecilerinin gündeminde yer almıyor.

Haberde, ABD yönetiminin odağının, Trump’ın başlattığı küresel ticaret savaşı ve bunun Amerikan ekonomisine etkileri olduğu yazıldı.