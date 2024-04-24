İsrail basınından iddia: "İsrail'in askeri operasyonu çok yakın"

Yayınlanma: 24.04.2024 - 14:18

Güncelleme: 24.04.2024 - 14:45

İsrail'in yüksek tirajlı gazetesi Israel Hayom, Hamas ile ateşkes görüşmelerinin tıkanmasının ardından İsrail hükümetinin aldığı bir karara atıfta bulunarak, Washington ile yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle birkaç haftadır ertelenen Refah tahliyesinin "çok yakında" gerçekleşeceğini yazdı.

Diğer bazı İsrail medya kuruluşları da benzer haberler yayınladı. Bazıları sosyal medyada Refah'tan tahliye edilenler için bir çadır kent kurulduğunu gösteren görüntülere yer verdi.

Başbakan Benjamin Netanyahu'nun ofisinden ve İsrail askeri sözcülüğünden konuyla ilgili bir açıklama gelmedi.

REFAH NÜFUSU ENDİŞELİ

Mısır sınırında yer alan Refah'ın nüfusu, yarım yılı aşkın süredir devam eden savaş sırasında Gazze Şeridi'nin diğer bölgelerinden kaçan bir milyondan fazla Filistinli sayesinde arttı.

Savaşın giderek artan sivil zaiyatı nedeniyle baskı altında olan İsrail, Refah'taki sivilleri korumak için önlemler alma sözü vermiş olmasına rağmen Refah’ta her hafta sivil ölümleri yaşanmakta.

Netanyahu hükümeti Refah'ın, Hamas'ın dört büyük muharip taburuna ev sahipliği yaptığını ve bu taburların militan grubun geri çekilen binlerce savaşçısıyla takviye edildiğini iddia ediyor.

Netanyahu hükümeti, Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'in güneyine düzenlediği saldırının ardından başlatılan Gazze savaşında zaferin Refah'ı almadan, Hamas'ı tamamen yok etmeden ve orada tutulan rehineleri İsrail’e geri getirmeden mümkün olmayacağını belirtiyor.

“UTANÇ VE YENİLGİ”

Hamas ise, yaklaşan Refah operasyonu hakkında yorum yapmadı. Hamas lideri İsmail Haniye, 21 Nisan günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la görüşmüştü. Ateşkes müzakerleri Katar’da sürmekte.

Salı günü savaşın 200. günü olması nedeniyle konuşan Hamas'ın askeri sözcüsü Ebu Ubeyde, Gazze'deki sağlık yetkililerinin 34 binden fazla Filistinlinin ölümüne yol açtığını söylediği harekatta İsrail'in sadece "utanç ve yenilgi" elde ettiğini söyledi.

İsrail rakamlarına göre Hamas 7 Ekim'de bin 200 kişiyi öldürdü ve 253 kişiyi kaçırdı. İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin büyük bölümünün ele geçirildiği kara harekatında 262 İsrail askerinin öldüğünü söylüyor.