İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "geçmiş olsun" dileklerini iletti

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Kovid-19 testi pozitif çıkan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti. İki liderin telefonda, "yakın zamanda görüşme olasılığını da ele aldığı" kaydedildi.

AA
06 Şubat 2022 Pazar, 21:30
İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a
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İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Covid-19 testi pozitif çıkan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

İsrail Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Herzog'un, telefon görüşmesinde Erdoğan'a geçmiş olsun temennilerini ilettiği ve acil şifalar dilediği belirtildi.

ERDOĞAN'DAN HERZOG'A TEŞEKKÜR 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da ilgisinden ötürü mevkidaşı Herzog'a teşekkür ettiği bildirildi.

Açıklamada ayrıca, iki liderin, "yakın zamanda görüşme olasılığını da ele aldığı" kaydedildi.


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