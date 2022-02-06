İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "geçmiş olsun" dileklerini iletti
İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Kovid-19 testi pozitif çıkan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti. İki liderin telefonda, "yakın zamanda görüşme olasılığını da ele aldığı" kaydedildi.
İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Covid-19 testi pozitif çıkan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.
İsrail Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Herzog'un, telefon görüşmesinde Erdoğan'a geçmiş olsun temennilerini ilettiği ve acil şifalar dilediği belirtildi.
ERDOĞAN'DAN HERZOG'A TEŞEKKÜR
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da ilgisinden ötürü mevkidaşı Herzog'a teşekkür ettiği bildirildi.
Açıklamada ayrıca, iki liderin, "yakın zamanda görüşme olasılığını da ele aldığı" kaydedildi.
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