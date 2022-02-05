ABD’nin Türkiye Büyükelçisi Flake’den Erdoğan’a geçmiş olsun mesajı
ABD’nin Türkiye Büyükelçisi Jeff Flake, koronavirüs testi pozitif çıkan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a geçmiş olsun dileklerini illeti.
ABD’nin Türkiye Büyükelçisi Jeff Flake, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan koronavirüs testinin pozitif çıkması nedeniyle geçmiş olsun mesajı yayınladı.
ABD Ankara Büyükelçiliği’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşım şöyle:
- Büyükelçi Flake: ‘ABD’nin Türkiye’deki Diplomatik Misyonu adına Cheryl ve ben, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşine acil şifalar dileriz. Geçmiş olsun.
#BüyükelçiFlake: "ABD’nin Türkiye’deki Diplomatik Misyonu adına Cheryl ve ben, Cumhurbaşkanı #RecepTayyipErdoğan ve Eşi’ne acil şifalar dileriz. Geçmiş olsun.” pic.twitter.com/tbzatbvLrR— U.S. Embassy Turkey (@USEmbassyTurkey) February 5, 2022
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