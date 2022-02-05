ABD’nin Türkiye Büyükelçisi Flake’den Erdoğan’a geçmiş olsun mesajı

ABD’nin Türkiye Büyükelçisi Jeff Flake, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan koronavirüs testinin pozitif çıkması nedeniyle geçmiş olsun mesajı yayınladı.

ABD Ankara Büyükelçiliği’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşım şöyle:

#BüyükelçiFlake: "ABD’nin Türkiye’deki Diplomatik Misyonu adına Cheryl ve ben, Cumhurbaşkanı #RecepTayyipErdoğan ve Eşi’ne acil şifalar dileriz. Geçmiş olsun.” pic.twitter.com/tbzatbvLrR