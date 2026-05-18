İsrail'den Akdeniz'de yeni Sumud filosuna müdahale

Gazze’ye 250 mil uzaklıkta bulunan 54 gemi ve yaklaşık 400 kişinin katıldığı Sumud Filosu'ndaki Sadabad adlı gemiye İsrail askerleri müdahale etti.

İsrail'in iki savaş gemisinin uluslararası sulardaki gemiye yaklaşarak gemiye çıktığı kaydedildi. İsrail askerlerinin müdahalede bulunduğu Sadabad adlı gemi ile irtibatın kesildiği kaydedildi.

Küresel Sumud Filosu tarafından yapılan açıklamada, "Akdeniz’deki teknelerin etrafında iki adet savaş gemisi görüldü. İsrail ordusunun taciz ettiği bir teknemizle irtibat koptu" denildi.

İSRAİL'E GÖTÜRÜLECEKLER

İsrail merkezli Kanal 12'nin ilgili haberinde" Küresel Sumud Filosu'ndaki tutuklular, bir donanma gemisine nakledildi. Tutuklular daha sonra Aşdod limanına götürülecek" ifadelerine yer verdi.

Küresel Sumud Filosu 14 Mayıs’ta 54 teknenin yer aldığı konvoyuyla Muğla'nın Marmaris ilçesinden Gazze'ye gitmek üzere Akdeniz'e açılmıştı.

İsrail ordusu, Küresel Sumud Filosu 2026 Bahar Misyonu’na daha önce de 29 Nisan gecesi Girit Adası açıklarında müdahalede bulunmuştu.