Cumhuriyet Gazetesi Logo
İsrail'den Akdeniz'de yeni Sumud filosuna müdahale

İsrail'den Akdeniz'de yeni Sumud filosuna müdahale

18.05.2026 10:55:00
Güncellenme:
Dış Haberler Servisi
Takip Et:
İsrail'den Akdeniz'de yeni Sumud filosuna müdahale

İsrail, Gazze’ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan Sumud Filosu’na uluslararası sularda müdahale etti.

102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Gazze’ye 250 mil uzaklıkta bulunan 54 gemi ve yaklaşık 400 kişinin katıldığı Sumud Filosu'ndaki Sadabad adlı gemiye İsrail askerleri müdahale etti.

İsrail'in iki savaş gemisinin uluslararası sulardaki gemiye yaklaşarak gemiye çıktığı kaydedildi. İsrail askerlerinin müdahalede bulunduğu Sadabad adlı gemi ile irtibatın kesildiği kaydedildi.

Küresel Sumud Filosu tarafından yapılan açıklamada, "Akdeniz’deki teknelerin etrafında iki adet savaş gemisi görüldü. İsrail ordusunun taciz ettiği bir teknemizle irtibat koptu" denildi.

İSRAİL'E GÖTÜRÜLECEKLER

İsrail merkezli Kanal 12'nin ilgili haberinde" Küresel Sumud Filosu'ndaki tutuklular, bir donanma gemisine nakledildi. Tutuklular daha sonra Aşdod limanına götürülecek" ifadelerine yer verdi. 

Küresel Sumud Filosu 14 Mayıs’ta 54 teknenin yer aldığı konvoyuyla Muğla'nın Marmaris ilçesinden Gazze'ye gitmek üzere Akdeniz'e açılmıştı.

İsrail ordusu, Küresel Sumud Filosu 2026 Bahar Misyonu’na daha önce de 29 Nisan gecesi Girit Adası açıklarında müdahalede bulunmuştu.

İlgili Konular: #Sumud Filosu

İlgili Haberler

İsrail’de savaş hazırlığı iddiası: “İran Dünya Kupası’na kadar zaman kazanmaya çalışıyor”
İsrail’de savaş hazırlığı iddiası: “İran Dünya Kupası’na kadar zaman kazanmaya çalışıyor” İsrail basınında yer alan iddialara göre Tel Aviv yönetimi, ABD ile koordinasyon içinde İran’a karşı savaşın yeniden başlaması ihtimaline hazırlanıyor. İsrailli kaynaklar, Donald Trump’ın çatışmaları yeniden başlatma ihtimalini yüzde 50 olarak değerlendirirken, Tahran’ın ise krizi Dünya Kupası’nın başlamasına kadar uzatmaya çalıştığı öne sürüldü.
Ateşkese rağmen İsrail’den Lübnan’a yeni saldırı
Ateşkese rağmen İsrail’den Lübnan’a yeni saldırı İsrail ordusu, ateşkese rağmen, Lübnan'ın güneyine yeni bir hava saldırısı başlattığını bildirdi.
İsrail: Hamas komutanı İzzeddin el-Haddad öldürüldü
İsrail: Hamas komutanı İzzeddin el-Haddad öldürüldü İsrail Savunma Kuvvetleri’nden yapılan açıklamada, dün Gazze Şehri’nde hava saldırısının hedefi olan Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları komutanı İzzeddin el-Haddad’ın öldüğü bildirildi.