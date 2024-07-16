İsrail Gazze'ye saldırdı, en az 50 kişi hayatını kaybetti

Yayınlanma: 16.07.2024 - 15:52

Güncelleme: 16.07.2024 - 15:52

İsrail, Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde Hamas önderliğindeki savaşçılarla çatışırken, Filistinli sağlık yetkililerine göre İsrail bombardımanında en az 50 kişi hayatını kaybetti. Hamas, İsrail'in saldırıları artırarak Arap arabulucular ve ABD'nin ateşkes anlaşmasına ulaşma çabalarını sabote etmeye çalıştığını iddia etti. İsrail ise Hamas savaşçılarını temizlemeye çalıştığını belirtiyor.

Gazze'nin güneyindeki Refah'ta bir eve düzenlenen hava saldırısında beş Filistinli öldü. Yakınlardaki Han Yunus'ta ise bir adam, karısı ve iki çocuğu hayatını kaybetti.

Salı günü geç saatlerde, Han Yunus'ta bir arabaya düzenlenen İsrail hava saldırısında en az 17 Filistinli öldü ve 26 kişi yaralandı. Saldırının yerinden edilmiş ailelerin barındığı Attar Caddesi'ndeki çadır alanının yakınında gerçekleştiği belirtildi.

Gazze'nin orta kesimindeki Nuseirat kampında en az dört Filistinli, ayrı bombalamalar ve hava saldırılarında hayatını kaybetti. Gazze'nin kuzeyindeki Şeyh Zayed'de bir İsrail hava saldırısı dört kişiyi öldürdü. Saatler sonra, Nuseirat kampındaki BM yönetimindeki bir okula düzenlenen İsrail hava saldırısında 16 kişi öldü ve birçok kişi yaralandı.

İSRAİL'İN ASKERİ OPERASYONLARI

İsrail ordusu, Refah'ta "istihbarat temelli" faaliyetlerin devam ettiğini ve hava saldırılarının militanları, tünelleri ve diğer Hamas askeri altyapısını hedef aldığını söyledi.

Hamas ve müttefiki İslami Cihad'ın silahlı kanatları, çeşitli yerlerde tanksavar roketleri ve havan bombaları ile İsrail güçlerine saldırdığını açıkladı. İslami Cihad, Sderot'a füze fırlattığını belirtti, ancak ölü ya da ciddi hasar bildirilmedi.

Mısır ve Katar tarafından yürütülen çatışmayı sona erdirme ve rehineleri serbest bırakma çabaları bazı ilerlemeler kaydetmişti. Ancak üç günlük yoğun müzakerelerden sonuç çıkmaması ve İsrail'in Hamas'ın üst düzey askeri lideri Muhammed Deif'i hedef alan saldırısı sonrasında görüşmeler durdu.

Hamas, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun daha fazla koşul ekleyerek bir anlaşmadan kaçınmaya çalıştığını düşünüyor. ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in hala bir ateşkese ulaşmaya kararlı olduğunu belirtti.