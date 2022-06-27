İsrail güçlerinden Batı Şeria'ya baskın: 20 Filistinliyi gözaltına aldı
İsrail güçleri, Batı Şeria'da 20 Filistinliyi gözaltına aldı, bir kişiyi de baskınlar sırasında gerçek mermiyle yaraladı.
İsrail askerleri Batı Şeria'nın çeşitli kentlerindeki Filistinlilerin evlerine sabah saatlerinde baskın düzenledi.
Filistinli Esir Enformasyon Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Batı Şeria'nın çeşitli kent ve beldelerine düzenlediği baskınlarda 20 Filistinliyi gözaltına aldığı belirtildi.
İsrail askerlerinin Batı Şeria'daki Cenin kentine düzenlediği baskında bir Filistinli gerçek mermiyle yaralandı. Yaralının durumuna dair bilgi verilmedi.
İsrail güçleri Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyerek, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.
Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sıradan hale gelen gözaltılar sonrası aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistinlilerden bazıları günlerce gözaltı merkezlerinde tutuluyor.
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