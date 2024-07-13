İsrail "güvenli" ilan ettiği bölgeye saldırdı: En az 50 kişi hayatını kaybetti

Yayınlanma: 13.07.2024 - 12:40

Güncelleme: 13.07.2024 - 12:40

İsrail hava saldırıları, Gazze’nin batısında yer alan Han Yunus'taki El-Mevasi mülteci kampında 50’den fazla kişinin ölümüne ve onlarca kişinin yaralanmasına neden oldu.

Al Jazeera'ya göre, Gazze Sivil Savunması, hedef alınan bölgenin İsrail güçleri tarafından "güvenli" olarak tanımlandığını bildirdi. İsrail kuvvetleri, Gazze Şehri'nde yerinden edilmiş Filistinlileri kasıtlı olarak hedef almakla suçlanıyor. Tal al-Hawa mahallesinde yapılan saldırılar sonucunda birçok ceset bulundu.

HASTANELERİN KAPASİTESİ DOLDU

Nasser Hastanesi’nden bir yetkili, Han Yunus’taki hastaneye 20’den fazla ceset ve birçok yaralı getirildiğini söyledi. Yetkili, hastanenin daha fazla yaralı kabul etme kapasitesinin olmadığını belirtti. Refah’taki hastaneler de yaralıları kabul etmekte zorlanıyor ve tıbbi malzeme sıkıntısı nedeniyle gerekli tedaviyi sağlayamıyor.

Gazze Hükümet Medya Ofisi, El-Mevasi’deki saldırıda 100’den fazla kişinin, sivil savunma personeli de dahil olmak üzere, öldüğünü veya yaralandığını açıkladı. İsrail savaş uçaklarının, al-Nus kavşağı yakınlarındaki çadırları ve su distilasyon birimini hedef aldığı bildirildi. Yaralılar yakınlardaki hastanelere taşınıyor.

Gazze Sivil Savunma ekibinden Muhammed al-Moghayyar, Deir el-Balah'ta Al Jazeera'ya yaptığı açıklamada, ekiplerin temel ekipman ve yakıt eksikliği nedeniyle yaralılara ulaşmakta zorlandığını belirtti. Al-Moghayyar, uluslararası topluma daha fazla destek çağrısında bulundu.