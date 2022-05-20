İsrail: Hizbullah, İran'dan Lübnan'a silah kaçakçılığı yapıyor

20 Mayıs 2022 Cuma, 15:09

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Hizbullah ve İran arasındaki askeri ilişkilere değinerek, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

İsrail Savunma Kuvvetleri, İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü eski Komutanı Kasım Süleymani'nin damadı Rıza Safieddin'in, İran'dan Lübnan'daki Hizbullah'a düzenli olarak silah kaçakçılığı yaptığını öne sürdü.

Jerusalem Post'un haberine göre Hizbullah Yürütme Konseyi Başkanı Seyyid Haşim Safieddin oğlu olan Rıza Haşim Safieddin'in, Hizbullah'ın Lübnan'daki finansal faaliyetlerinin kilit bir üyesi olduğu ve Rıza Safieddin'in Nasrallah'ın ikinci büyük oğlu Cevad ile de yakın olduğuna inanılıyor.

'2018 YILINDA KARA LİSTEYE ALINMIŞ'

IDF'ye göre, Baba Haşim Safieddin, Hizbullah'taki konumunu oğlunun silah kaçakçılığına yardımcı olmak için kullanıyor.

Rıza Safieddin'in, 'İsrail ve Batı Şeria'da gerçekleştirilen intihar saldırıları da dahil olmak üzere terör saldırılarını gerçekleştirmek için örgüte insan toplama faaliyetlerinden' dolayı 2018'de ABD tarafından kara listeye alındığı belirtiliyor.

'HİZBULLAH, İSRAİL'İN GÜVENLİĞİNİ BALTALIYOR'

IDF Sözcüsü, Rıza Safieddin'in ayda birkaç kez İran'a gittiğini ve orada “yönetimindeki altyapıyı, kaynakları ve aktivist ağını kullanarak” gelişmiş silah kaçakçılığını koordine etmek için faaliyet gösterdiğini bildirdi.

IDF'ye göre İran'dan alınan silahlar, yolcu uçaklarıyla Lübnan'a götürülüyor. İran'dan, Suriye'deki Şam Havalimanı'na yapılan uçuşlarda ise "sivilleri riske atılıyor".

IDF, "Hizbullah, Lübnan devletini ve vatandaşlarını İran'ın çıkarlarına hizmet eden terörizm için sömürüyor. Hizbullah, İsrail'in güvenliğini baltalamaya devam edecek. İsrail ve vatandaşlarımızın güvenliği için gerekli önlemleri alacağız" açıklamasında bulundu.

İsrail, son günlerde Suriye'de Hizbullah ve İran milislerinin konuşlandığı yönelik saldırılarını artırmıştı.