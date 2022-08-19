İsrail ile adımlar hızlı atılacak

19 Ağustos 2022 Cuma, 04:00

Türkiye ile İsrail arasında yılbaşında başlatılan normalleşme süreci sonucunda iki ülke, önceki gün diplomatik ilişkilerin yeniden karşılıklı olarak en üst düzeye çıkarılması ve büyükelçilerin yeniden atanmasını kararlaştırdıklarını açıklamıştı. Karşılıklı açıklamalar ve olumlu mesajların ardından gözler, büyükelçilerin atanma sürecine çevrildi. İsimlerin kısa sürede belirlenmesi ve “agreman” alınması işleminin de tamamlanmasının ardından İsrail’de seçimlerin yapılacağı kasım ayından önce Ankara ve Tel Aviv’de yeni büyükelçilerin görevlerine başlaması bekleniyor. İsrail basınında yer alan yorumlarda eylül sonu ya da ekim ayı başında atamaların tamamlanabileceği belirtildi.

"SİYASİ" OLABİLİR

Türkiye’nin Tel Aviv’e atayacağı büyükelçi henüz belirlenmedi. Normalleşme öncesi, 2020 sonunda Dışişleri Bakanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı Ufuk Ulutaş’ın Türkiye’nin Tel Aviv büyükelçisi olarak atanmak istendiği ancak İsrail’in agreman vermek istemediği öne sürülmüş ancak bu haberler doğrulanmamıştı. Ankara’da Tel Aviv’e atancak büyükelçinin Dışişleri Bakanlığı içinden gelen tecrübeli bir kariyer diplomatı olması beklentileri yüksek olsa da son dönemde kritik başkentlere yönelik “siyasi atamaların” bir benzerinin Tel Aviv’e yapılması olasılıklar arasında.

İsrail, 2021 başında Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzârlığı görevine büyükelçi seviyesinde atama yapmış ve bu görevi daha önce Sofya büyükelçisi olarak görev yapan tecrübeli kariyer diplomatı Irit Lillian üstlenmişti. Seçim sürecinde Ankara büyükelçiliğine siyasi bir atama yapması beklenmeyen İsrail’in Lillian’ı tercih edebileceği belirtiliyor.

Öte yandan İsrail’de kasım ayı başında yapılacak seçimlerin sonuçlarının, normalleşme sürecinin geleceğini nasıl etkileyebileceği de tartışılıyor. İsrail’deki iç siyasi tartışmalara karşın Türkiye ile normalleşmenin, seçimlerin sonucundan bağımsız olarak devam etmesine kesin gözüyle bakılıyor. İsrail’deki seçimlerden Benyamin Netanyahu’nun başbakanlığa dönmesini sağlayacak bir sonuç çıksa da normalleşme sürecinde atılan adımların geri alınması beklenmiyor.