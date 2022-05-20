İsrail: İran, istihbarat faaliyetlerini siber ortamda yoğunlaştırdı

20 Mayıs 2022 Cuma, 15:44

İsrail ve İran arasında devam eden soğuk çatışma, siber ortamda da etkisini artırarak sürdürüyor.

İsrail İç İstihbarat Teşkilatı (Şin Bet), İran istihbaratının İsrailli iş insanlarını ve akademisyenleri kaçırmak veya onlara zarar vermek için yurtdışına çekmek amaçlı istihbarat toplama faaliyetlerini ortaya çıkardığını iddia etti.

Jerusalem Post'un haberine göre; İranlı ajanların, İsrailli akademisyenler, gazeteciler, emekli askerler, yedek subaylar ve iş insanlarının kimliklerini çaldığı, çalınan kimlikler ile İsrailliler hakkında istihbarat toplamak ve onları kaçırmak veya onlara zarar vermek için kullanıldığı öne sürüldü.

İSRAİLLİLER GÜVENLİK GÜÇLERİNİ BİLGİLENDİRDİ

İranlı ajanlar tarafından kullanılan operatörler, hedef alınan bir kişiden WhatsApp sohbetine geçmesini istemeden önce, kimliği çalınan kişinin kullandığı gerçek adrese benzer bir adresten sadece bir harf veya sembol değiştirerek mail gönderiyor. Operatörler, internette doğrulanabilecek gerçek bilgileri kullanıyor.

Operatörlerle temasa geçen İsraillilerin yanıt vermediği, güvenlik güçlerini bilgilendirdiği dile getirildi.

İsviçreli araştırmacı Prof. Oliver Thränert'in kılığına bürünen bir ajanın, Thränert'in gerçek e-postasına benzeyen bir e-posta adresinden hedef alınan İsraillilere, Avrupa'daki bir akademik konferansa davetiye gönderdiği belirtiliyor. Thränert gibi davranan ajanın, birkaç İsrail vatandaşıyla temasa geçtiği ve onlara konferansla ilgili olduğu söylenen dosyalar ve bağlantılar gönderdiği bildirildi. İsrailliler, ajanlardan gelen bilgilerden şüphelenerek gerçek Prof. Oliver Thränert ile temasa geçti.

Başka bir olayda İranlı bir ajanın, Gatestone Enstitüsü'nda yazar ve Daily Telegraph'ta Gazeteci olarak çalışan Con Coughlin'in kimliğini çaldığı belirtildi.

ŞİN BET İSRAİLLİLERİ DİKKATLİ OLMAYA ÇAĞIRDI

Şin Bet, 'istihbarat toplamak ve İsrail'e zarar vermek' amacıyla sahte sosyal medya profilleri kullanan İranlı ajanlar hakkında yakın zamanda yaptığı bir başka duyuruya atıfta bulunarak, bu girişimlerin devam ettiğini açıkladı.

Şin Bet, İsraillileri, orijinal e-postalara benzer adreslerden gelen mesajlara ve bilinmeyen bir telefon numarasından WhatsApp'tan iletişime geçmemeye yönelik dikkatli olmaya çağırdı.

'İRAN İSTİHBARAT TEŞKİLATLARI OPERASYONLARI SÜRDÜRÜYOR'

Şin Bet'teki üst düzey güvenlik yetkilisi, "İran istihbarat teşkilatları tarafından birçok sahte profil kullanıldı ve operasyonlarının arkasındaki faktörler hakkında çok fazla bilgi toplandı. Vatandaşların uyanıklığı ciddi olayların başarıyla önlenmesine katkıda bulundu" dedi.

Şin Bet ayrıca, Mayıs ayı başlarında, İranlı ajanların, istihbarat toplamak ve terörist faaliyetlerde bulunmak için İsraillilerle daha fazla iletişim kurmaya odaklandığı konusunda uyardığını hatırlattı.