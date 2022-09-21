İsrail, Irit Lillian’ı yeni Ankara Büyükelçisi olarak atadı

21 Eylül 2022 Çarşamba, 04:00

İlişkilerdeki normalleşme süreci kapsamında karşılıklı büyükelçi atama kararının ardından İsrail, Türkiye’ye atayacağı büyükelçiyi belirledi ve geçen yıldan bu yana İsrail’in Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı olarak görev yapan Irit Lillian’ın yeni Ankara Büyükelçisi olması kararlaştırıldı.

İsrail, normalleşme süreci boyunca Türkiye’de bulunan Lillian’ı Ankara Büyükelçiliği’ne atayarak tercihini ikili ilişkilerde deneyimi bulunan bir isimden yana kullanmış oldu. Lillian, iki ülke ilişkilerinde normalleşme mesajlarının verildiği bir dönemde büyükelçilik görevini sürdürürken Ankara’ya atanmış ve bu adım o dönemde İsrail’in Türkiye ile ilişkilerin normalleştirilmesine verdiği önemin göstergesi olarak yorumlanmıştı.

Lillian, Ankara’dan önce İsrail’in Sofya Büyükelçisi olarak görev yapıyordu. 1962 doğumlu olan Lillian, İsrail Dışişleri Bakanlığı’nda 1986’da göreve başladı. Yaklaşık 10 yıl süre İsrail Dışişleri Bakanlığı Güney Avrupa Genel Müdürü olarak görev yapmasının ardından Lillian, 2015-2019 yılları arası İsrail’in Sofya Büyükelçisi olarak görev yaptı. Öte yandan Lillian’ın büyükelçi olarak atanmasının ardından İsrail’den Türkiye’ye sosyal medyadan sıcak mesajlar geldi. Lillian da yaptığı paylaşımda “Büyükelçi olarak belirlenmem sonrası ilettiğiniz sıcak dilekleriniz için çok teşekkür ederim sevgili dostlar. Kalbime çok yakın iki muhteşem ülkeyi tekrar bir araya getirerek bu yolculuğa devam etmekten büyük onur duyuyorum” dedi.