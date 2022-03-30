İsrail polisi: 'Bney Brak' saldırısında ölenlerden 2'si Ukraynalı

30 Mart 2022 Çarşamba, 15:24

İsrail'de bir hafta içinde ikinci silahlı saldırı düzenlendi. Başkent Tel Aviv'in doğusunda bulunan Bney Brak kentinde düzenlenen silahlı saldırıda 5 kişi yaşamını yitirdi. İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamada, saldırının düzenlenişi ve hayatını kaybedenlerin kimlik bilgilerine ilişkin ayrıntılar paylaşıldı.

Açıklamaya göre, dün akşam saat 20.00 civarında Bney Brak kentine gelen (işgal altındaki Batı Şeria'nin Cenin kentine bağlı) Yabed beldesi sakini Ziya Hemarişe (27), bir iş yerinin önünde 23 ve 32 yaşlarındaki Ukraynalı 2 yabancı işçiyi "M-16" tipi otomatik tüfekle ateş açarak öldürdü.

Ardından başka bir sokağa yönelen saldırgan, önce araç kullanan Bney Brak sakini Şalom Yakub'u (37), oradan da başka bir sokağa geçerek İsrailli sivil Yehezkel Efişai David'i (30) öldürdü.

SALDIRGAN ÖLDÜRÜLDÜ

Hareket halindeki saldırgan, olaya müdahale etmek üzere motosikletle bölgeye yönelen yerel emniyet müdürlüğünde görevli 2 polis memuru ile karşılaştı. Polislere ateş açan saldırgan, 32 yaşındaki Başçavuş Amir Kuri'yi göğsünden yaraladı. Saldırgan, açıklamada ismi gizli tutulan İsrailli diğer polis memurunun açtığı ateş sonucu öldürüldü.

Ağır yaralanan polis memuru Kuri ise, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İsrail'in kuzeyindeki Nasıra şehri yakınındaki Nof HaGalil yerleşimi sakini olduğu belirtilen Kuri için, Nasıra'daki Müjde Kilisesi'nde cenaze töreni düzenleneceği aktarıldı.

İSRAİL'DE ÜST ÜSTE SALDIRILAR

Bu, İsrail'de bir hafta içinde düzenlenen üçüncü saldırı oldu.

Ülkenin güneyindeki Birusseba kentinde 22 Mart'ta düzenlenen bıçaklı saldırıda 4 İsrailli hayatını kaybetmişti. Saldırganın IŞİD sempatizanı olduğu ve daha önce "güvenlikle ilişkili" suçlardan hapis yattığı belirtilmişti.

Hadera şehrinde ise 27 Mart akşamı iki saldırganın açtığı ateş sonucu 2 polis ölmüş, 3 polis yaralanmıştı. İsrail polislerini hedef alan saldırıyı terör örgütü IŞİD üstlenmişti.