İsrail savaş uçakları Kassam Tugaylarını hedef aldı

18 Haziran 2022 Cumartesi, 09:53

İsrail savaş uçaklarının, Gazze'nin orta kesiminde bir bölgeyi hedef aldığı bildirildi.

İsrail ordusundan konuya ilişkin yapılan kısa açıklamada, savaş uçaklarının Hamas Hareketi'nin silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'na ait bir bölgeye saldırı düzenlediği aktarıldı, ancak ayrıntı verilmedi.

Saldırıda can kaybı yaşandığına ilişkin bilgi geçilmedi.

Söz konusu saldırı, İsrail'in Gazze'den atılan bir roketin düşürüldüğünü açıklamasının ardından gerçekleşti.