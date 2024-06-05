İsrail, yedek asker sayısını artırdı: 'Kuzeyde güçlü bir eyleme hazırlıklı'

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu’nun Lübnan sınırında yaptığı açıklamaya göre hükümet, İsrail ordusunun askere alabileceği yedek asker sayısını 300 binden 350 bine çıkardı.

Dış Haberler Servisi
Yayınlanma: 05.06.2024 - 13:07
İsrail, yedek asker sayısını artırdı: 'Kuzeyde güçlü bir eyleme hazırlıklı'
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İsrail’in kuzeyindeki Golan Tepeleri’nde yangınlar devam ederken İsrail hükümeti, IDF'in ihtiyaç halinde göreve çağırabileceği asker sayısını 300,000'den 350,000'e yükseltti.

İsrail’in Ordu Radyosu'ndan Shahar Glick tarafından yayınlanan kararın bir kopyasına göre, karar 1 Ağustos'a kadar yürürlükte kalacak.

Başbakan Benjamin Netanyahu, bu sabah Lübnan sınırında yaptığı açıklamada İsrail'in “kuzeyde son derece güçlü bir eyleme hazırlıklı olduğu” uyarısında bulundu.

ASKERİ EYLEM ÇAĞRILARI

Dün IDF Genelkurmay Başkanı Korgeneral Herzi Halevi, İsrail'in Gazze savaşı sırasında Hizbullah'ın İsrail'in kuzeyine yönelik günlük saldırılarına ilişkin bir karar almaya yakın olduğunu söyledi.

Bu hafta başında İsrail'in kuzeyinde patlak veren, Hizbullah'ın roket ve insansız hava aracı saldırılarıyla tetiklenen büyük yangınlar, İsrail hükümetinin bazı üyelerinin askeri karşılık çağrılarına yol açtı.

Hamas–İsrail savaşı boyunca, birçoğu zorunlu askerlik görevini önceden tamamlamış olan toplam 287 bin yedek askeri yeniden göreve çağırdı. Bu, İsrail tarihinde şimdiye kadar yapılan en büyük asker alımı oldu.


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