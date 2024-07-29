İsrail’de Batı Nil Virüsü yayılıyor: Ölü ve vaka sayıları yükseldi

İsrail Sağlık Bakanlığı, Batı Nil virüsünden hayatını kaybedenlerin sayısının 46’ya, vaka sayısının 710’a yükseldiğini açıkladı

İHA
Yayınlanma: 29.07.2024 - 12:40
İsrail’de Batı Nil Virüsü yayılıyor: Ölü ve vaka sayıları yükseldi
Abone Ol google-news

İsrail, Batı Nil virüsü ile mücadele ediyor.

İsrail Sağlık Bakanlığı, Batı Nil virüsü tespit edilenlerin sayısının 710’a yükseldiğini duyurdu.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada salgının başladığı Haziran ayından bu yana kadar Batı Nil virüsünden hayatını kaybedenlerin sayısının 46 olduğu kaydedildi.

Uzmanlar, virüsün bulaştığı kişilerin yüzde 80’ininde herhangi bir semptom görülmediğini, yüzde 20’lik bir kesimde ise ateş, baş ağrısı, eklem ağrısı gibi çeşitli semptomlar görülebileceğini ifade ediyor.

Virüs bulaşanların yüzde 1’inde nadiren beyin iltihabı ya da menenjit gibi belirtiler görülebileceği aktarılıyor.


israil haberleri batı nil virüsü haberleri

İlgili Haberler

Lübnan'dan İsrail çıkışı: 'Sınırlı olacağına dair...'

Lübnan'dan İsrail çıkışı: 'Sınırlı olacağına dair...'
'Saddam Hüseyin' benzetmesi gündem olmuştu... AKP'den İsrail Dışişleri Bakanı'na ilk tepki: 'Tam bir Nazi olduğunu ortaya koydu'

'Saddam Hüseyin' benzetmesi gündem olmuştu... AKP'den İsrail Dışişleri Bakanı'na ilk tepki: 'Tam bir Nazi olduğunu ortaya koydu'
Erdoğan'dan İsrail'e sert mesaj: 'Karabağ'a, Libya'ya nasıl girdiysek aynısını yaparız'

Erdoğan'dan İsrail'e sert mesaj: 'Karabağ'a, Libya'ya nasıl girdiysek aynısını yaparız'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler