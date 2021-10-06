İsrail'den 35 yıl önce kaybolan pilotu bulmak için birkaç ülkeyi kapsayan operasyon
İsrail'in 1986'da Lübnan'a düzenlediği bir operasyon sırasında kaybolan pilot Ron Arad'ı bulabilmek için birkaç ülkeyi kapsayan geniş çaplı bir operasyon başlattığı bildirildi.
İsrail'in "Kanal 12" televizyonunda yayımlanan habere göre, operasyon, İsrail ordusu, Dış İstihbarat Servisi Mossad ve İç İstihbarat Servisi Şin-Bet (Şabak) ile ortaklaşa yürütülüyor.
Operasyon kapsamında önemli bilgilere ulaşıldığı belirtilen haberde, "Bu bilgiler ışığında düzenlenecek operasyonlar, bizleri pilot Arad'ın başına gelenleri öğrenmeye daha da yaklaştıracak." ifadelerine yer verildi.
Haberde ayrıca, İsrail Başbakanı Naftali Bennett'ın 4 Ekim'de konuya ilişkin yaptığı açıklamanın İsrail güvenlik birimlerinin bilgisi dışında gerçekleştirildiği ve söz konusu açıklamanın tartışmalara neden olduğu iddia edildi.
KAYIP İSRAİLLİ PİLOT RON ARAD
İsrailli pilot Ron Arad, 1986 yılında Lübnan'a düzenlenen bir operasyon sırasında uçağının düşmesi sonucu kaybolmuştu.
İsrail ve Lübnan Hizbullahı arasında 2008 yılında yapılan müzakereler sonucunda, Hizbullah Arad'ın durumuyla ilgili bilgi paylaşımının yanı sıra 2 İsrail askerinin cesedini teslim ederken, İsrail de 5 Hizbullah üyesini serbest bırakmıştı.
İsrail Başbakanı Naftali Bennett, 4 Ekim'de parlamentoda yaptığı bir konuşmada, "Mossad, geçen ay Ron Arad'ın akıbeti ve nerede olduğu hakkında yeni bilgilere ulaşmayı amaçlayan bir operasyon gerçekleştirdi."demişti.
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