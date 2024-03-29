İsrail'den 4 ülkeye seyahat uyarısı: Aralarında Türkiye de var!

Yayınlanma: 29.03.2024 - 13:22

Güncelleme: 29.03.2024 - 13:22

İsrail Başbakanlığı'na bağlı çalışan konseyden dün yapılan açıklamada, Türkiye'nin yanı sıra Fas, Ürdün ve Mısır'a gidilmemesi yönünde tavsiye verildi.

Açıklamada Gazze'deki saldırılarla birlikte risklerin arttığı savunularak, "Savaşın başlamasının üzerinden 5 aydan uzun süre geçti. İsraillilere ve Yahudilere yönelik terör tehdidi potansiyeli çok yüksek" dendi.

Independent Türkçe'nin aktardığına göre, konsey, "İran ve Hamas'ın yanı sıra küresel çapta faaliyet gösteren cihatçı örgütlerin terör saldırısı riskini artırdığını" öne sürdü.

Diğer yandan kimliğinin paylaşılmasını istemeyen İsrailli bir yetkili, ülkenin önde gelen haber sitelerinden Times of Israel'e "Bu yayımlananlar buzdağının sadece görünen kısmı" dedi.

Yetkili, İsveç'te düzenlenecek Eurovision yarışmasını izlemeye gidecek kişilerin de dikkat etmesi gerektiğini söyledi.

7-11 Mayıs'ta İsveç'in Malmö kentinde yapılacak yarışmada İsrail'i şarkıcı Eden Golan temsil edecek.

Malmö'ye gidecek İsrail yurttaşlarının kimlik bilgilerini mümkün mertebe gizli tutmasını öneren yetkili, "İsrail bayraklarıyla yürüyüş yapmayın. Aranızda İbranice konuşun ama başkalarının duyabileceği şekilde bağırmayın" dedi.

Yetkili, büyük bir Müslüman nüfusa sahip Malmö'nün "İsrailliler için dostane bir bölge olmadığını" savundu.

İsrail'in önde gelen gazetelerinden Haaretz, Fransa'da 26 Temmuz - 11 Ağustos'ta düzenlenecek Olimpiyat müsabakalarına gidecek yurttaşların da dikkatli olması gerektiğini yazdı.

Tel Aviv yönetimi, Gazze savaşı nedeniyle Türkiye, Ürdün, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Mısır ve Fas gibi ülkelere seyahat edilmemesi için ekimde de uyarı yayımlamıştı.