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İsrail'den Filistin fonlarını dondurma kararı

İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich’in Maliye Bakanlığı’na Filistin yönetiminin fonlarının dondurulması talimatı verdiği açıklandı.

İHA
Yayınlanma: 30.10.2023 - 14:18
İsrail'den Filistin fonlarını dondurma kararı
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İsrail, Gazze’ye yönelik saldırılarını yoğunlaştırarak sürdürürken bir yandan da Filistin yönetimini maddi yaptırım uygulamaya çalışıyor.

İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich’in, Hamas’ı desteklediği gerekçesiyle Filistin yönetiminin fonlarının dondurulması talimatı verdiği açıklandı.

Aynı zamanda, Bakanlar Kurulu’na seslenen Smotrich’in Filistin yönetimine fonların transfer edilmesine yönelik politikasını da gözden geçirmesi uyarısında bulunduğu aktarıldı.

Smotrich’in İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’ya bir mektup göndererek, “Maliye Bakanlığına, Filistin yönetimine bu ay ödemelerin durdurulması konusunda verdiğim talimat konusunda sizi bilgilendirmek isterim” dediği kaydedildi.


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