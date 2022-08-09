İsrail'den Gazze mesajı: Saldırılar tüm hedeflerine ulaştı

09 Ağustos 2022 Salı, 09:27

İsrail Başbakanı Yair Lapid ve Savunma Bakanı Benny Gantz, başkent Tel Aviv'de İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik üç gün süren saldırısı ve Mısır'ın arabuluculuğu ile varılan ateşkes hakkında ortak açıklama yaptı.

Yair Lapid, İsrail ordusunun Gazze'ye düzenlediği saldırıların tüm hedeflerine ulaştığını iddia ederek, Gazze'deki İslami Cihad Hareketi'nin önde gelen askeri kadrosunun ortadan kaldırıldığını ileri sürdü.

Lapid ayrıca, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve Mısır hükümet yetkililerine Gazze ile arabuluculuk çabalarından dolayı teşekkür etti.

Benny Gantz ise Gazze'ye yönelik saldırıların ülkesinin güvenliği için gerçekleştirildiğini öne sürdü.

GAZZE'YE YÖNELİK SALDIRILARDA 44 KİŞİ ÖLDÜ

İsrail, saldırı hazırlığında olduğu gerekçesiyle cuma günü Gazze'deki İslami Cihad'a ait olduğunu iddia ettiği hedeflere saldırı başlatmıştı.

Saldırılar üzerine Gazze'den İsrail yönüne bir dizi roket atılmıştı. İsrail'in Gazze şeridine düzenlediği saldırılar sonucunda aralarında 14 çocuk ve 4 kadının yer aldığı 44 kişi hayatını kaybetmiş, İsrail tarafındaysa herhangi bir can kaybı yaşanmamıştı.

Taraflar arasında Mısır'ın arabuluculuğuyla varılan ateşkes 7 Ağustos'ta yürürlüğe girmişti.