İsrail'den 'kara operasyonu' mesajı: Ancak bu şekilde iptal olur

Yayınlanma: 23.10.2023 - 13:04

Güncelleme: 23.10.2023 - 13:04

Avustralya radyo istasyonu ABC'de konuşan İsrail Savunma Kuvvetleri'nin basın sözcüsü Jonathan Conricus, günlerdir gündemden düşmeyen “Gazze’de kara harekatı” ile ilgili açıklamasında, “Eğer Hamas, şu anda yaptığı gibi İsrailli sivillerin arkasında saklandığı yerden çıkıp, 212 rehinemizi geri verir ve kayıtsız şartsız teslim olursa, o zaman savaş biter” ifadelerini kullandı.

Sputnik'in aktardığına göre Conricus, Hamas’ın bu şartları yerine getirmemesi durumunda İsrail ordusunun Gazze’de kara operasyonu yapmak zorunda kalacağını vurguladı.

FİLİSTİN'E DESTEK VERENLERE TEPKİ GÖSTERDİ

Konuşmasında, dünya çapındaki “Filistin’e destek” gösterilerine de tepki veren İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Sözcüsü Conricus, “Filistin yanlısı protestocular ya Gazze Şeridi'ndeki durumdan habersiz ya da İsrail'den nefret ediyor” dedi.

Conricus, aralarında Avustralya'nın da bulunduğu dünyanın bazı ülkelerinde gerçekleşen ve Filistin'i destekleyen eylemlerin sivilleri yok eden 'teröristlere destek' anlamına geldiğini iddia ederken, “Bu protesto gösterilerine ya Gazze'de olup bitenlerden haberi olmayanlar ya da İsrail'e karşı nefret dolu insanlar katılıyor” ifadelerini kullandı.

Conricus, Filistin’e destek gösterilerine katılanların işkence yapan, sivilleri idam eden ve egemen bir ülkeye saldıran bir örgütü desteklediğini iddia ederken, bu gösterilere katılanların teröristlerin tarafını tuttuğunu aktardı.

“Onların yanında olmak ister misiniz?” diye soran Conricus, sözlerini, “Teröristlerin yanında mı, yoksa İsrail'in yanında mı olacaksınız? Bu sizin ahlaki tercihinizdir ve tarihe geçecektir" diye tamamladı.